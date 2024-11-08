“Bursa endüstriyel dumanın gölgesinde bir şehir”

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa’da 1/100.000’lik plan çalışmaları devam ederken, şehirdeki en büyük tehditlerden olan yerleşim alanları içerisindeki sanayi alanlarının taşınması için talepler de iş dünyası tarafından sürekli dillendiriliyor. Birçok mecrada ise Bursa'daki fabrika yangınları ve endüstriyel hava kirliliğinin kentin karşı karşıya olduğu en acil çevre sorunlarından biri olduğu vurgulanıyor. Bursa’da 2024 yılının başından itibaren 20’nin üzerinde fabrika yangını yaşandığını belirten Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Erkan Tekin Mutlu, “Yıl genelinde yangında hasar alan birçok fabrikanın daha önce denetlenmemiş olduğu, hatta bulundukları arazilerin tarım arazisi statüsünde olup, bina ruhsatlarının dahi olmadığı gözlemlendi. Yangınların sektöre göre dağılımına bakıldığında ise, en fazla yangın tekstil ve kimya sektöründeki tesislerde gerçekleşti. Bu olaylar, kontrolsüz ve denetimsiz endüstriyel faaliyetlerin çevreye olan yıkıcı etkisini bir kez daha gözler önüne serdi” dedi.

Yangınlar sonucunda oluşan hasarın sadece maddi olmadığını hatırlatan Mutlu, “Endüstriyel yangınlarla birlikte gelen en büyük tehlikelerden biri de hava kirliliği. Yangınlar sonucunda atmosfere salınan zararlı maddelerin toplam miktarı bilinemezken, tahminler yüzlerce ton partikül madde, zehirli gazları içerdiği yönünde. Yangınların ardından alana en yakın hava kalitesi ölçüm istasyonlarından alınan veriler, Hava Kalite İndeksi’nin yıl ortalamasının 2 katından fazla artarak, "kötü" seviyeye ulaştığını gösterdi. Yangınlar sonrası PM10 ve PM2.5 gibi partikül maddelerde belirgin artışlar gözlemlendi. Bursa fabrika yangınları ve hava kirliliği ile endüstriyel dumanın gölgesinde bir şehir” diye konuştu.

“İşletmelerin acil durum planları hazırlanmalı”

Yaşanan sorunların çözümü için acil önlem alınması ve tüm paydaşların iş birliği yapması gerektiğini söyleyen Erkan Tekin Mutlu, “Endüstriyel tesislerde iş güvenliği, yangın önleme ve kimyasalların depolanması konusundaki eksiklikleri tekrar hatırlatıyorum. Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şubesi olarak gerekli denetimlerin yapılması, Bursa için Afet ve Acil Durum haritası hazırlanması konusunda destek verebileceğimizi Valiliğe bağlı ilgili kurumlara bildirdik. Olası bir afet durumunda geri dönüşü olmayan durumlardan kaçınmamız için önceden hazırlıklı olmalıyız. Her bir işletmenin acil durum planları hazırlanmalı ve yangın gibi olası zincirleme afet durumlarına ilişkin, endüstriye yönelik tedbirler alınmalı. Daha temiz bir hava ve daha sağlıklı bir gelecek için harekete geçmek hepimizin sorumluluğu” ifadelerini kullandı.