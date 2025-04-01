Bursa iş dünyasının acı kaybı

EKONOMİ (BURSA) - Bursa'da iş dünyasının tanınan iş insanlarından, Bursaspor Divan Kurulu Üyesi İlhan Yeşilova hayatını kaybetti.

Merhum Yeşilova'nın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Organize Sanayi Bölgesi Camisi'nden kaldırılarak Hamitler Mezarlığı'na defnedilecek.

İlhan Yeşilova, Bursa’da Alüminyum profil satışı üzerine sektör ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile 1990 yılında Alsa Alüminyum’u kurdu. Son yıllarda alüminyumun geliştirilmesi, yeni nesil hammaddelerin farklı sektörlerin beklentileri yönünde şekillendirilmesi, mukavemetinin artırılması ve hafif ürünler üretilmesi alanında Ar-Ge çalışmaları yürüten Alsa, elektrikli araçlarda da çözüm ortağı olarak öne çıkıyor. Raylı sistemlerde de etkin olan Alsa, üretimin yüzde 35’ini doğrudan ihraç ediyor.