“Bursa, sanayi arsası üretme anlayışından hızla uzaklaştırılmalı”

ALİ ŞAHİN/BURSA

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şubesi Başkanı Serdar Atilla Erdem inşaat mühendisliği mesleği özelinde ve mühendislik penceresinden Bursa’da yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Bursa'da kaçak yapılaşmanın uzun yıllardır kentin en önemli sorunlarından biri olduğunu belirten Erdem, “Şehrimizde artık “Kaçak Yapılaşma Kültürü” oluşmuştur. Uzman değerlendirmelerine göre Bursa'daki yapı stokunun yaklaşık yüzde 60'ının kaçak yapılardan oluştuğu belirtilmektedir. Bu durum, özellikle deprem riski taşıyan Bursa’mızda ciddi tehlikeler yaratmaktadır” dedi.

Bursa genelinde acilen ve ivedilikle yapı stoku envanter çalışmasına başlanması gerektiğini de belirten Erdem, İMO Bursa Şubesi olarak yerel yönetimler ile yapacakları protokoller neticesinde kendilerinin bu işi yapabileceğini hatırlattı.

“İnşaatlar kaçak olarak başladı”

Türkiye'nin önemli sanayi merkezlerinden biri olan Bursa’nın 2024 yılında da sanayi yatırımlarına ev sahipliği yaptığını hatırlatan Erdem, “Ancak, sanayi alanlarının kontrolsüz genişlemesi, konut ve tarım arazileri üzerinde baskı oluşturmuştur. Israrla dile getirdiğimiz 1/100.000’lik Çevre Düzeni Planı olmadan şehrimizin altyapısını, ulaşımını, doğasını, çevreye olan olumsuz etiklerini artıracak büyük projelerle ilgili tek bir çivinin dahi çakılması Bursa’ya ihanettir. Kent toplamında sanayi doluluk oranı yüzde 75’i bulmamışken halen daha yeni sanayi bölgeleri açmaya çalışan üst akıl şimdi de Bursa’nın doğusunda Kestel Soğuksu ve Seymen bölgesinde yeni bir sanayi bölgesi için kentimize dayatmalarda bulunmaya devam etmektedir. Bu konu ile ilgili İMO Bursa Şubesi olarak yerinde fotoğraflarla tespit ettiğimiz, oluşturulmaya çalışılan bu sanayi bölgesinin alt yapı, yol ve mobilizasyon çalışmalarını yapılırken tarım arazilerimiz yok edilmeye başlanmıştır. Bakanlığın askıya çıkardığı bölgeyle ilgili İmar Planına açmış olduğumuz dava süreci halen devam ederken bir ruhsat işlemi gerçekleşmeden böyle büyük bir projede inşaata kaçak olarak başlanmış olmasına ve bu gücün nereden alındığını anlamamız beklenemez” ifadelerini kullandı.

Kestel Soğuksu ve Seymen Bölgesi konusunda belgelerini sunarak “kaçak yapılaşmaya müdahale edin” başvurularının ilgili kurumlarca henüz karşılık bulmadığını da belirten Erdem, “İnşaatın durdurulması ve ilgili kurumların Bursa’mız için vermiş olduğumuz bu haklı mücadelede bizleri yalnız bırakmamaları en büyük temennimizdir. Yeni açılan TEKNOSAB’ın yüzde 90’ı boş iken yeni sanayii arsa üretimi çabalarını iyi niyetli görmüyoruz. Bursa’mızın yüksek katma değer getirisi olacak, gerçek anlamda ileri teknoloji sanayii üretimi yerine odağından sapmış sanayi arsası üretme anlayışından hızla uzaklaştırılması gerekiyor” dedi.