“Bursa Teknik Üniversitesi yapay zeka ile anılacak”

ALİ ŞAHİN/BURSA

Yaklaşık 11 bin 500 öğrencinin eğitimini sürdürdüğü Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), Üniversite-Sanayi işbirliği projelerindeki etkinliğinin yanı sıra odağına yapay zeka teknolojilerini almaya başladı. Üniversiteler ile iş dünyası arasındaki makasın son dönemde açıldığını anımsatan BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, “Biz BTÜ olarak bu makasın kapanması adına çalışmaya gayret gösteriyoruz. Şehrimizdeki iş dünyası temsilcileri ile yakın temas halindeyiz. BTSO bünyesindeki konsey temsilcilerini zaman zaman üniversitemizde ağırlıyor, yaptığımız istişareler ile sektörlerin sorunlarına bilimsel çözümler sunmak adına ortak projeler geliştiriyoruz. Bu iş için oluşturduğumuz 11 kişilik özel bir ekibimiz var. Doktora öğrencilerimiz ve hocalarımızla bu alanda gelişim sağlamak adına gayret gösteriyoruz. Ayrıca İMEP programı kapsamında da sanayicimizin ihtiyaç duyduğu işgücüne erişim konusunda katkı sunuyoruz. Oldukça önemsediğimiz bu program sayesinde hem iş dünyamız hem de öğrencilerimiz oldukça önemli kazanımlar elde etti. Öğrencilerimizin yüzde 74’ü mezun oldukları ilk 6 ayda, yüzde 18’i ise mezun olmadan iş buluyor. Bu oran mezuniyetten sonraki 1 yılda yüzde 90’ı aşıyor. İşveren tarafındaki memnuniyet araştırmalarında da ülkemizde ilk 3’te yer alan bir üniversite olmaz bizleri mutlu ediyor” dedi.

“Bütün bölümlerde yapay zeka dersi var”

Bursa Teknik Üniversitesi’nin yapay zeka konularında anılan bir üniversite olması için çalışmalarını bu alanda yoğunlaştırdıklarını belirten Prof. Dr. Çağlar, “Biz yapay zeka ile anılan bir üniversite olmak istiyoruz. Öğrencilerimizin teknik anlamda gelişimlerini sağlarken günümüz gelişmeleri ile de uyumlu olarak sektör dinamiklerine aşina bir biçimde mezun olmalarını önemsiyoruz. Bu sebeple güncel gelişmeler ile uyumlu dersleri de öğrencilerimize vermeye gayret ediyoruz. Şu an okulumuzda bütün bölümlerde yapay zeka dersi veriyoruz. Yapay zekayı kullanabilen, onu süreçlerine dahil edebilen daha önemlisi yapay zeka geliştirebilen öğrencilerimizin olması adına çalışıyoruz. Akademisyenlerimizin de bu alandaki gelişmeleri derslerinde kullanabilmeleri amacıyla eğitimcinin eğitimleri programları ile işin uzmanı isimleri akademisyenlerimizle buluşturuyoruz. Geliştirdiğimiz yapay zeka projelerinden bazıları sektör ihtiyaçlarına sunduğu çözümler dolayısıyla destek de almaya hak kazandı. Ayrıca öğrencilerimizin insani olarak gelişimini destekleyen, sosyal yaşantılarında da aktif olmalarını sağlayıcı, sorun çözme ve sorgulama yetkinliklerini artıracakları alanları da onlara sunuyoruz. Mezuniyetlerinde akademik transkriptin yanı sıra sosyal transkript de vermek istiyoruz” diye konuştu.

“Teknoparkı geliştireceğiz”

Üniversite olarak tek ortaklık yapısı ile genç bir teknoparka sahip olduklarını hatırlatan Prof. Dr. Çağlar, “Mevcuttaki alanımız şehrimizin ihtiyacı da göz önünde bulunduğu için yetersiz kalıyor. Teknopark’taki ortaklık yapısını mevzuata uygun güncelleyerek gelişimi yeni paydaşlardan destek almak adına çalışmalarımız var. Alan ve tesis gibi konularda da önerilere açığız. Üniversite kampüsündeki yerimizin yanı sıra TEKNOSAB gibi bölgelerde de yer alabiliriz. Bu değişimlerle birlikte ilk etapta Teknopark’taki girişim sayımızı 100’e çıkarmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. Rektör Çağlar ayrıca bir yandan uluslararası arenada yapay zeka ve mobilite gibi alanlarda işbirliği için çalışmalara devam ettiklerini diğer yandan da sektörlere çözüm sunacak projeleri hayata geçirdiklerini vurguladı.