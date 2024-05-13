“Bursa, Türkiye’nin ayakkabı markasıdır”

EKONOMİ/BURSA

Ayakkabı yan sanayi malzemeleri, deri, suni deri, tekstil, taban, ökçe, aksesuar, makine, kimyasal ve kalıp üreticileriyle sektörün önemli bir noktası haline gelen 70. Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı AYSAF’a Bursa Ayakkabıcılar ve Benzerleri Odası yaklaşık yüz kişi ile katılım gösterdi. Sektörün hedeflerini yukarı çektiğini ifade eden Bursa Ayakkabıcılar ve Benzerleri Oda Başkanı Servet Kaynar; “Ortadoğu, Kuzey Afrika, Türki Cumhuriyetler, Rusya, Doğu Avrupa ve Balkanlar'ın en önemli ayakkabı ve deri ürünleri üreticileri ile yan sanayi üreticileri bu dev platformda buluştu. AYSAF, sektörde 1,13 milyar dolarlık bir iş hacmi hedefliyor. Bizde, Bursalı Ayakkabıcılar ve sektör temsilcileri olarak bu pastadan payımızı almak için var gücümüzle çalışıyoruz. Hedefimiz, 5 yıl içerisinde 400 Milyon dolar değerinde iş hacmi. İnanıyoruz ki, Bursa esnafının gücünü markalaştırarak Türkiye’nin ötesine daha fazla taşıyacağız. Sektör temsilcilerimiz genç, dinamik ve teknoloji ile uyumlu yatırımlar yapıyorlar. Bu konuda yerel ve ulusal medyanın destekleri için teşekkür ediyoruz. Sektörümüzün daha hızlı büyümesinin tek yolu Bursa Ayakkabı Sanayi Bölgesinin hızla kurularak hizmete geçmesidir. Bursa Ayakkabı Sanayi Bölgesi, şehrimiz ve sektörümüz için çok önemli” dedi.

“Sektörel teşvik istiyoruz”

Sektörün büyümesi ve daha fazla istihdam sağlaması için birçok alanda teşvik ihtiyacı duyduklarını ifade eden Bursa Ayakkabıcılar ve Benzerleri Oda Başkanı Servet Kaynar; “Makine ve personel teşviki ötesinde enerji, vergi ve ihracat ile reklam teşviki talep ediyoruz. Ürünlerimizi markalaştırdığımız sürece büyüyoruz. Türkiye’nin en önemli marka şehirlerinden Bursa’nın gücünü üreticilerinin ve ürünlerinin markası ile perçinlemeliyiz. Bursa sanayisinde birçok sektörü ayakta tutan ayakkabı sektörünü hükümetimizin daha fazla desteklemesini arzu ediyoruz” dedi.