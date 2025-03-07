Bursa, üretimdeki tecrübesi ile savunma sanayisinde güçleniyor

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa, otomotiv, makine ve tekstil sektörlerindeki güçlü altyapısını savunma sanayisine entegre ederek Türkiye’nin stratejik üretim merkezlerinden biri haline geliyor. Son yıllarda kamu ve özel sektör iş birliğiyle gerçekleştirilen yatırımlar, Bursa’yı savunma sanayisinde önemli bir konuma taşımaya başladı. Şehirde faaliyet gösteren firmalar, ileri teknoloji gerektiren sistemler ve savunma araçları üretimiyle ülke ekonomisine katkıda bulunuyor. Savunma sanayisinde özellikle otomotiv ve makine sektöründe faaliyet gösteren Bursa firmaları, yüksek teknoloji gerektiren üretim süreçlerine hızla adapte oldu. ASELSAN, ROKETSAN ve TUSAŞ gibi büyük savunma sanayi kuruluşlarının tedarik zincirine entegre olan Bursa firmaları, sadece yan sanayi tedarikçisi değil, aynı zamanda kritik bileşenlerin üreticisi konumuna yükselmeye başladı. Özellikle motor ve elektronik sistemlerin üretiminde Bursa merkezli firmalar önemli başarılara imza attı. Bunun yanı sıra teknik tekstil konusunda da şehirde Ar-Ge çalışmaları hız kazandı.

Bursa'daki şirketler, zırhlı araç parçalarından insansız hava araçlarına (İHA) kadar birçok alanda üretim yapıyor. Yüksek hassasiyet gerektiren optik sistemler, elektronik devreler ve hafif kompozit malzemeler üreten Bursalı firmalar, Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi hedeflerine katkı sağlamak adına çalışıyor. Ermaksan gibi şirketler, yerli ve milli üretime katkı sağlayarak savunma sanayisinin önemli bir aktörü haline geldi. Ermaksan’ın geliştirdiği Thunderbold Çift Namlulu Deniz Topu, dakikada 600 mermi atabilme kapasitesiyle dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra Bursa’daki bazı firmalar, modern zırhlı araçlar için yedek parça üretiminin yanı sıra, özel alaşımlı zırh plakaları, kompozit malzemeler ve balistik koruma sistemleri, helikopter fren sistemleri, mayın dedektörleri geliştiriyor.

Üniversiteler sanayi ile işbirliği içinde

Bursa, yalnızca iç piyasa için değil, uluslararası savunma sanayi pazarına yönelik üretimleriyle de dikkat çekiyor. Avrupa ve Orta Doğu’daki savunma sanayi firmalarına tedarik sağlayan Bursa merkezli şirketler, yerli üretimi küresel çapta rekabet edebilir hale getirmek adına çalışıyor. 2024 yılı itibarıyla Bursa’nın toplam ihracatı 16,7 milyar dolara ulaşırken, savunma sanayi ihracatındaki artış dikkat çekiyor. Savunma sanayi ihracatındaki büyüme oranının 2025 yılında yüzde 15'in üzerinde olması bekleniyor.

Şehirde bir yandan da savunma sanayisine yönelik yatırımlara da hız kesmeden devam ediyor. Özellikle yüksek teknolojiye dayalı üretim yapan KOBİ'lerin, savunma sanayisinde daha fazla söz sahibi olmaya başlaması bu alandaki yatırımları hızlandırdı. Şehirde ayrıca BTSO öncülüğünde oluşturulan kümelenme modeli olan BASDEC sayesinde Bursa’daki firmalar savunma sanayisindeki büyük projelere doğrudan katkı sağlayabilme kabiliyeti kazandı. Öte yandan Bursa’daki üniversiteler ve teknoparklar da savunma sanayisinin gelişimine destek olmak adına stratejik bir alana konumlandı. Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi, savunma sanayisine yönelik mühendislik ve teknoloji programları açarak sektöre nitelikli insan kaynağı sağlamaya odaklandı. Ayrıca, Bursa'daki teknoparklarda geliştirilen bazı projeler, ASELSAN ve TÜBİTAK gibi büyük kurumlarla ortak çalışmalar yürütüyor.

Kapasite 2025’te %30 artacak

Bursa, savunma sanayisinde daha büyük projelere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 2025 yılı itibarıyla Bursa’daki savunma sanayisi firmalarının üretim kapasitesini yüzde 30 artırması öngörülüyor. Yeni yatırımlarla birlikte özellikle insansız hava araçları ve zırhlı kara araçlarına yönelik üretimlerin artacağı belirtiliyor. Sektör temsilcileri, Bursa’nın gelecek yıllarda Türkiye’nin en önemli savunma sanayi merkezlerinden biri olacağını vurgularken savunma sanayisindeki büyüme, hem Bursa ekonomisine hem de Türkiye’nin yerli üretim hedeflerine büyük katkı sağlıyor.