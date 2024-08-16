Bursa Valisi Erol Ayyıldız oldu

EKONOMİ (BURSA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atanan Mahmut Demirtaş'ın yerine Bursa Valisi olarak Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız atandı.

1966 yılında Giresun Piraziz’de doğan Ayyıldız, 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. 1989 yılında Ordu Valiliği’nde Kaymakam Adayı olarak göreve başlayan Ayyıldız, 1992 - 1993 Ordu - Ulubey Kaymakamı,1993 - 1995 Kahramanmaraş - Ekinözü Kaymakamı, 1995 - 1998 Nevşehir - Kozaklı Kaymakamı, 2000 - 2003 Bitlis Vali Yardımcısı, 2003 - 2006 Rize Çayeli Kaymakamı, 2006 - 2010 Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı, 2010 - 2011 Mahalli İdareler Genel Müdür Yardımcısı, 2011 - 2013 Zonguldak Valisi, 2013 - 2016 Aydın Valisi, 2016 - 2020 İzmir Valisi, 2020 - 2023 Eskişehir Valisi görevlerinde bulundu. Resmi Gazete'de yayımlanan, 25 Haziran 2023 tarih ve 2023/312 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü görevine atanan Ayyıldız, evli ve 3 çocuk babası.