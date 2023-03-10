Bursa’da lojistik depolama alanları için talep toplanacak

ALİ ŞAHİN/BURSA

BTSO genişletilmiş sektörel analiz toplantıları ile firmaları bir araya getirerek sektörlerin nabzını tutmayı sürdürüyor. Lojistik sektöründe faaliyet gösteren firmaların yer aldığı 44’üncü Meslek Komitesi’nin Genişletilmiş Sektörel Analiz Toplantısı BTSO Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, lojistik sektörünün sorunlarının çözümü adına da önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Sektörün en önemli gündem maddesinin depolama alanları konusu olduğunu söyleyen Koçaslan, “Şehir içindeki plansız sanayi tesislerinin şehir dışına taşınmasını amaçlayan KOBİ OSB gibi şehrin ihtiyacı olan depolama ve lojistik alanların kurulması için de talep toplamaya başlıyoruz. Sektör temsilcilerimizin de destekleriyle inşallah projemizi en kısa sürede hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

“Bursa’nın ulaşılabilir olması için önemli”

BTSO Lojistik Konseyi Başkanı Ersan Keleş ise “Lojistik merkezde yer almak isteyen firmalar için başvuru süreçlerini kısa süre içerisinde web sitemizde duyuracağız. Sektörün swot analizini çıkaracağız. Üye bilgi güncellemeleri bu açıdan çok önemli. Kentimizin ve sektörümüzün de Lojistik Merkeze ihtiyacı var. Lojistik Merkezimiz hayata geçtiğinde antrepolar, soğuk hava ve lojistik depoları, akaryakıt istasyonları, otopark alanları, konteyner stok sahaları, ticari ofisler, ticari alanlar, konaklama ve sosyal donatı alanlarını aynı çatı altında toplayabiliriz. Lojistik Merkez Bursa’nın ulaşılabilir ve ulaştırılabilir olması adına da önemli. Eğer proje hayata geçerse, şehrin trafik yükünü de azaltacaktır. Bu noktada Odamızın öncülüğünde yürütülen bu çalışmaya sektör temsilcilerimizin desteğini bekliyoruz” diye konuştu.