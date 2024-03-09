“Bursa’da tarım topraklarını koruyacağız!”

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa’da seçim hareketliliği had safhaya ulaşırken CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey basın buluşmasında projelerini anlattı. Bursa’nın kent merkezi ile ilçelerin sorunlarının birbirinden farklı olduğunu belirten Bozbey, “Bursa’nın merkezinde en büyük sorun trafik, kentsel dönüşüm ve ekonomi olarak sıralanırken ilçelerde ekonomi ilk sırayı alıyor. 5 yıldır sahadayız ve sahadan gelen bilgilerle her ilçemiz için onların ihtiyacına yönelik çözümler hazırladık. Bursa kendi bütçesi olan ve bu bütçe doğru kullanılırsa birçok sorunu çözecek projeleri hayata geçirmeye yetecektir. Biz kendi dönemimizde bu bütçeyi doğru kullanacak ve israf projelerinden kaçınacağız” dedi.

Kırsal bölgelerde tarlaların boş kaldığını vurgulayan Bozbey, “Vatandaşlarımız kırsalda tarlasını ekemiyor. Bursa sanayi ve turizmin yanı sıra bir tarım şehri ama üretici tarlasını ektikçe zarar ediyor. Bu sebeple arazilerini satarak kendi geçimini idame ettirme yoluna girmiş durumdalar. Bursa’da tarımsal amaçlı alanların yüzde 30’a yakınının son dönemde el değiştirdiğini biliyoruz. Sahiplik el değiştirince ya eski sahibi araziyi kullanmaya devam ediyor ya da boş kalıyor. Bu ilçelerimizin önemli bir problemi. Kentin uzun süredir doğru yönetilmediğini hep söylüyoruz. Bu sebeple şehrimizde birçok sorun bulunuyor. Bizim dönemimizde özellikle kent suçları ile mücadele edeceğiz. Yaşanabilir bir Bursa’nın ilk adımlarını atacağız” diye konuştu.

“Master Planlar hazırlayacağız”

Bursa’nın geleceğini master planlar ile hazırlayacaklarını vurgulayan Mustafa Bozbey, “2050 yılını kapsayacak şekilde kentin anayasasını hazırlarken master planlar dahilinde ihtiyaçlara uygun hareket edeceğiz. Tarım, turizm, sanayi, ulaşım gibi konularda hazırlayacağımız master planlar akademik veriler ile değerlendirilerek kentin geleceğine yön vereceğiz. Bursa’da sanayi alanları konusunda bir ihtiyaç var mı? Mevcut bölgelerin doluluk oranları nedir bu planlar ile gün yüzüne çıkaracağız. Mesela DOSAB’da birçok fabrikanın artık depolama alanı olarak kullanıldığını biliyoruz. Bu gibi parametreler aslında şehirdeki ihtiyaç konusunda konuşulması gereken bir konu. Bununla birlikte Bursa’nın en büyük sorunlarından birisi de kirletici sanayinin varlığı. Bizim Bursa olarak kirletici sanayiden daha yüksek katma değerli üretim yapan sanayiye dönüşmemiz gerekli. Kenti bütüncül olarak planlayacağımız için kaçak yapılaşma gibi sorunların da önüne geçeceğiz. Bursa’da 1 metre bile olsa tarım toprağını koruyacağız. Pandemi döneminde gördük ki gıda, su ve enerji bizler için çok önemli. Bu sebeple tarıma çok daha fazla önem vermemiz konusunda sanayide de bir bilinç oluşmaya başladı. Biz tarım amaçlı toprakları koruyacağız” ifadelerini kullandı.