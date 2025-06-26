Burkay: “A tipi hisselerin tek farkı, yatırım komitesinde yer almalarıdır”

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Meclisi’nin Haziran ayı toplantısında gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından Dilekler bölümünde en dikkat çekici konu TEKNOSAB Lojistik Park AŞ için kurulan girişim sermayesi fonu oldu. Mecliste söz alan Irmak Aslan, TEKNOSAB Lojistik Park AŞ çatısı altında oluşturulan girişim sermayesi yatırım fonunun, Bursa iş dünyasının ortak iradesiyle yönetilmesi gerektiğini ifade etti. Aslan, “Beş iş insanının şahsi A tipi imtiyazlı hisselere sahip olması, ileride doğabilecek miras, haciz veya satış durumlarında büyük bir yetki ve kontrolün üçüncü şahıslara geçmesine neden olabilir. Bu nedenle A tipi hisselerin Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'na devredilmesini talep ediyoruz” dedi.

Aslan, fonun içeriğiyle ilgili meclis üyelerinin yeterince bilgilendirilmediğini öne sürerek, “Bursa iş dünyasının hakkını savunmak adına yargı yoluna başvurduk. Bursa'da ve Ankara’da açtığımız davalar mahkemelerce kabul edildi. Bu konunun yalnızca Bursa özelinde değil, Türkiye genelinde örnek teşkil edecek bir durum olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Burkay: “Fon şeffaf, tüm hisseler fona devredildi”

BTSO Başkanı İbrahim Burkay ise tartışmalara neden olan fonun kuruluş süreci, işleyişi ve amacı hakkında detaylı bilgiler verirken, “Beş kurucu ortağın fona devrettiği hisseler karşılığında hiçbir maddi kazancı olmamıştır. Tüm hisseler, birebir aynı bedelle fona devredilmiştir. A tipi hisselerin tek farkı, yatırım komitesinde yer almalarıdır. Karar alma süreçleri ise Sermaye Piyasası Kurulu’nun atadığı üç profesyonel yöneticiyle birlikte yürütülmektedir” dedi.

Başkan Burkay, kamuoyunda oluşan algının aksine, fonun tamamen SPK denetimine tabi olduğunu ve sürecin hukuki çerçevede işlediğini vurgularken “Fonun amacı lojistik bir merkez kurmaktır. Başka hiçbir alanda yatırım yapılamaz. Her şey internet sitesinde şeffaf bir şekilde yayımlanmıştır. İsteyen herkes bilgiye ulaşabilir” diyerek iddialara yanıt verdi.

“Hedefimiz uluslararası fonları çekmek”

Burkay, konuşmasında fonun gelecekte daha büyük yatırımlar çekebileceğini ve uluslararası yatırımcıların ilgisini çekmek istediklerini ifade ederek, “Bu fon büyüdüğünde herkesin yatırımı değer kazanacak. Amacımız bu fonları, BTSO çatısı altında büyütmek ve Bursa’nın geleceğine yatırım yapmaktır” dedi.

Burkay ayrıca, girişim sermayesi kültürünün Türkiye'de yeni geliştiğini ve BTSO’nun bu alanda öncülük ettiğini belirterek, “Şu anda Türkiye’nin en çok yatırımcıya sahip girişim sermayesi fonunu hayata geçirdik. Bu, Bursa iş dünyasının eseridir. Bundan sonra da yeni fonlarla yolumuza devam edeceğiz,” ifadelerini kullandı.