Bursa’daki belediyeler 10 Ocak’ı unutmadı

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gemlik Belediyesi, Mudanya Belediyesi, Osmangazi Belediyesi, Nilüfer Belediyesi, Mustafakemalpaşa Belediyesi ve Harmancık Belediyesi ortaklığında, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında ortak basın toplantısı düzenledi. Podyum Davet’te gerçekleşen basın toplantısında konuşan Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, “Bir sonraki yıl için 17 belediye başkanıyla bir araya gelerek, uzun bir buluşmaya öncülük edebileceğimi söylemek istiyorum. Yerel yöneticiler olarak bir araya getirme, birleştirme misyonumuzun öncelik olması gerekiyor. Biz sizlerin, vatanın parasını harcıyoruz ve ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağız. Halkın malını korumak, gözetmek zorundayız. Bu nedenle de en sert muhalefetinizi yapın. Beni eleştirin. Yanlış yaptığım bir şey varsa tüm eleştirileri kabul ederim. Nasıl görüyorsanız öyle bilmenizi istiyorum” dedi.

Tüm basın mensuplarının Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayarak konuşmasına başlayan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ise “Doğru ve gerçeği aynı hale getirmek için yaptığınız iş çok önemli. Kapalı kapılar arasında başka, kameralar önünde başka olmamalıyız. Her yerde aynı şeyi söyleyelim. Son anda ortak olarak düzenlediğimiz bu organizasyon için çuvaldızı kendimize batırmamızda fayda var. Bir koordinasyon sorunu yaşadık. Bu konuda da özeleştiri yapmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan da Metin Göktepe ve Uğur Mumcu’yu anarak başladığı konuşmasında mesleki dayanışma vurgusu yaptı. Organizasyonda ayrıca Osmangazi Beleidye Başkan Yardımcısı Hikmet Şevik ve Bursa Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Ali Altınsoy selamlama konuşması yaptı. Konuşmaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Belediye Başkanları son olarak gazetecilerle fotoğraf çekindi.