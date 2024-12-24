EKONOMİ/BURSA

Son 2 aydır komada olan ve tedavi altında tutulan Berteks Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Bursaspor Kulübü eski yöneticilerinden olan Bursalı iş insanı Timur Noyan hayatını kaybetti. Acı haberi Timur Noyan’ın kardeşi Turgay Noyan duyurdu.

Berteks Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı olan Noyan, 1972 yılında Türkiye'deki Tofaş-Fiat fabrikalarının kuruluşunda görev alırken 1975 yılında kendi aile şirketi olan Berteks'i kurarak tekstil sektörüne geçiş yaptı. 1975-2012 yılları arasında tekstil sektöründe büyüyerek Avrupa, Amerika ve 3. Dünya ülkeleri ile ithalat-ihracatı geliştirdi. Hala buna bağlı grup şirketleri faaliyetini sürdürmeye devam etmektedir. 1996-1998 sezonunda Bursaspor Kulübü'nde yönetim kurulu üyeliği görevinde bulundu. 1994 yılında Yeni Parti kurucu üyeliği ve Bursa il başkanlığı yaptı.

2005 yılında eski gözdesi olan otomotiv sektörüne dönüş yaparak Bursa ilinde 20.000 m² kapalı alan içerisinde satış, servis, yedek parça hizmeti sunan 15 yıllık tecrübeli ekibi ile Opel gibi General Motor markaları bayisi Neskar'ı kurdu.

Grup şirketleri halen; tekstil, otomotiv, madencilik ve inşaat gibi farklı sektörlerinde 1.800 çalışanı ile hizmet vermektedir.