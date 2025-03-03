Bursa’nın başarılı iş kadınları ödüllerine kavuştu

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) tarafından geleneksel olarak verilen ve bu yıl 16.sı düzenlenen “İş Yaşamında Başarılı Kadın Ödülleri” görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Ödül töreninin açılışında konuşan ve kadın girişimciliğinin ve istihdamının artırılmasının önemine değinen BUİKAD Başkanı Şeyda Şençayır, “Bize göre yapmamız gereken; fırsat ve cinsiyet eşitliğini sağlamak; kadınların toplumsal hayata, ekonomiye, girişimcilik ekosistemine ve yönetimlere eşit katılımını sağlamak. Ancak o zaman gerçek anlamda refaha erişebiliriz. Kadınların ekonomide erkeklerle eşit şekilde temsil edilmeleri ülkemizin bugünü ve geleceği için hayati öneme sahiptir” diye konuştu.

Açılışta söz alan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay ise BUİKAD’ı Bursa ekonomisine katkılarından dolayı tebrik ederek, bu anlamlı törende bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi. Ülkenin ekonomik anlamda refaha ermesinin ve sürdürülebilir kalkınmanın ancak kadınların iş hayatında etkin hale gelmesi ile gerçekleşeceğini söyleyen Başkan Burkay, kadınların iş hayatında daha fazla yer alması gerektiğini ifade etti. Ödül törenine video kaydı ile katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise kadınların ekonomiye katılımının sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurlarından biri olduğuna dikkat çekerek, “Kadınların kent olanaklarından tam olarak yararlanmalarını ve alınan kararlarda etkin rol almalarını istiyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından törene katkılarından dolayı BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeyda Şençayır ve yönetim kurulu tarafından sponsorlara plaket takdim edildi. Keman sanatçısı Ceylin Akyıldız tarafından verilen ve davetlilere keyifli dakikalar yaşatan mini konserin ardından ödül törenine geçildi.

Ödüller sahibini buldu

Bursa En Başarılı İş Kadını Ödülü - Ferah Özkan Bayrak

Bursa En Başarılı Kadın Yöneticisi Ödülü - Esra Güven

Bursa En Başarılı Girişimci İş Kadını Ödülü - Merve Kohen

Yılın Fark Yaratan Kadını Ödülü - Prof. Dr. Itır Erhart

Yılın En Başarılı İş Kadını Ödülü- Gülden Yılmaz

Yılın Kadını Destekleyen Şirketi Ödülü - KARSAN

BUİKAD En Başarılı Fark Yaratan Genç Girişimci Ödülü - Zülal Tennur

BUİKAD Özel Ödülü - Günseli Kato

BUİKAD Özel Ödülü - Tuluhan Tekelioğlu