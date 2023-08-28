“Bursa’nın yüksek teknoloji üretim payını artıracağız”

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bir dizi ziyaret için Bursa’ya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOSAB yönetimi ile buluşurken bölgedeki iki fabrikayı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bursa’daki ziyaretlerinin ardından inovasyon vurgusu yapan Bakan Kacır, “Bugün geldiğimiz noktada kendi tasarlayıp ürettiği İHA'larla SİHA'larla küresel dengeleri değiştiren, savaş paradigmasını değiştiren, doğuştan elektrikli milli gururumuz Togg ile paradigma değişimlerine tam zamanında yatırım yapan beyaz eşya, ticari araç, güneş paneli, çimento, düz cam gibi sektörlerde Avrupa'da lider olan hava savunma sistemlerini çıkarma gemi Milli kabiliyetleriyle çıkardığı milyar dolarlık teknoloji girişimleriyle dünyanın dikkatini çekmeyi başaran bir Türkiye'den bahsediyoruz. 2002’de çoğunlukla düşük teknolojik ürünlerden oluşan ancak 36 milyar dolar düzeyindeyken bugün geldiğimiz noktada yüksek ve orta yüksek teknolojili ürünlerin yoğunluğunun giderek arttığı ve 254 milyar dolarlık bir düzeyden bu ihracatı gerçekleştiren bir Türkiye'den bahsediyoruz. Son 20 yılda tanık olduğumuz bu başarının şüphesiz önemli aktörlerinden biri sanayimizin ve teknolojimizin lokomotif şehri Bursa'dır” dedi.

“Destekleme sürecek”

Son yirmi yılda Bursa'ya 175 milyar liradan fazla yatırım yaptıklarını belirten Kacır, “Bu alanların hepsi birbirini destekleyen ve tamamlayan kritik alanlar. Fakat biz yüksek katma değerli üretim için yapılan sanayi ve teknoloji alanındaki yatırımları ülkemizin geleceği açısından daha da fazla önemli görüyoruz. Bu yaklaşım ile Bursa'nın sanayi tesisleri, mükemmeliyet merkezleri, bilim merkezleri gibi yapıları kazanmasına destek olmaya devam edeceğiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak önceliğimiz Bursa'nın rekabet gücünü ve mutlaka yüksek teknolojili üretimindeki payını arttırmaktır. Bu hedef doğrultusunda Bursa'mızı bugüne kadar büyük ölçüde destekledik. Bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. AR-GE ve inovasyon ekosistemi güçlendirmek için son 20 yılda önemli adımlar attık. Milletimizin altmış yıllık hayali yerli ve milli otomobilimiz Togg’u, Bursa'da üreterek ülkemize, milletimize kazandırdık. Tamamen akıllı bir cihaz olarak tasarlanan Togg aynı zamanda Türkiye'nin yeni nesil sanayi politikasının en somut örneği” diye konuştu.

“Katkı daha yüksek seviyeye çıkacak”

Togg dışında da Bursa’ya son dönemde önemli yatırımlar yapıldığını vurgulayan Bakan Kacır, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak son 20 yılda Bursa için 4 bin 642 yatırım teşvik belgesi düzenledik. Bu belgeler kapsamında 161 milyar lira tutarında sabit yatırım ve yaklaşık 104 bin kişilik istihdamın önünü açtık. Özel sektör firmalarımızın 163 Ar-Ge ve tasarım merkezi kurmasını Bursa'da sağladık. Bu merkezlerde 6 bin 500’den fazla nitelikli istihdam oluşurken 4 milyar 254 milyon liralık vergi muafiyeti sağladık. İlimizde faaliyetlerini sürdüren Ulutek Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde 209 yenilikçi firmada istihdam edilen 1111 Ar-Ge personelini desteklemeye devam edeceğiz. Sanayi bölgeleri atık su arıtma tesislerinden yatırım ortamının iyileştirilmesine kadar farklı alanlarda 506 projeye toplam 871 milyon lira doğrudan destek sağladık. Teknoloji odaklı sanayi hamlesi programımız kapsamında desteklediğimiz 17 proje ile Bursa'da 10 milyar lira düzeyinde yatırımın önünü açtık. İlimizde ticari faaliyetlerini sürdüren 59 bin KOBİ'ye üç milyar iki yüz milyon liraya yakın destek sağladık. Önümüzdeki dönemde bu katkının da çok daha yüksek seviyelere ulaşacak. Son 20 yılda Türk sanayinin lokomotifi Bursa'nın rekabet gücünü ve marka değerini artıracak burada saymakla bitiremeyeceğimiz pek çok önemli yatırım ve projeyi elhamdülillah hayata geçirdik. Bursa'ya hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.