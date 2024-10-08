BURTARIM 2024 kapılarını açtı

Ali ŞAHİN/BURSA

Birçok markanın tarımdaki teknolojik gelişmeye paralel yeni ürünlerini sergilediği BURTARIM 2024'ün açılışı kent protokolünün katılımı ile gerçekleştirildi. Protokol daha sonra fuardaki stantları ziyaret ederek sektör hakkında da bilgi edindi. Sektörün liderler markalarını bir araya getiren buluşmanın ilk gününde yerli üreticinin yanı sıra yabancı katılımcılar da fuara yoğun ilgi gösterdi. Fuarda, Rusya, Azerbaycan, Özbekistan, Irak, Kazakistan, Romanya, Fransa, Bulgaristan, Türkmenistan, Mısır, Sudan, Cezayir gibi birçok ülkeden ve Türkiye’nin 81 ilinden 200 binin üzerinde ziyaretçi ağırlanması bekleniyor. Bursa 21. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı ile Bursa 16. Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı’nı kapsayan BURTARIM 2024, 12 Ekim’e kadar ziyaret edilebilecek. Fuar kapsamında ayrıca Burtarım Çiftlik Arenası’nda Buzağı Güzellik Yarışması, Koyun Kırkım Yarışması gibi eğlenceli ve öğretici etkinlikler düzenlenecek.