BUÜ’de devir teslim töreni yapıldı

ALİ ŞAHİN/BURSA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan Resmi Gazete'de Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Feridun Yılmaz düzenlenen devir teslim töreni ile görevi Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz'dan devraldı. Rektörlük binasında düzenlenen törende konuşan Kılavuz, “Oldukça güzel bir 4 yıl yaşadık. Öğrenci dostu bir üniversiteyiz. Anketlerde yüzde 46 'larda aldığımız memnuniyeti yüzde 65'lere çıkardık. Toplumla bütünleşen bir üniversite haline geldik.

Toplumun her kesiminde paydaşlara ve mezunlara kadar herhangi bir siyasi görüş ayrımı yapmaksızın üniversitenin kucaklayıcı kimliği ile işler yapmaya çalıştık. Çatlak sesler çıkmaması için iyi gayret gösterdiğime inanıyorum. İnsanların geleceğe umut ve huzurla baktığı bir üniversite yapısı ortaya çıktı. Genel olarak huzur ve güven ortamının olumlu sonuçlarını aldık. Bir kaç yıl bunun neticelerini göreceğiz. Pek çok yönden benim kopyam sayılan, bir arkadaşıma bu görevi devrediyor olmam benim için mutlulukların en önemlisidir” dedi.

“BUÜ’yü daha iyi sıralara taşıyacağız”

Bursa Uludağ Üniversitesi'nin yeni Rektörü Feridun Yılmaz ise konuşmasında, “Biz hocamızın tecrübelerinden yararlanarak görevi üstlenmiş durumdayız. Bu durum bir yönüyle işimizi kolaylaştırıyor, bir yönüyle de hocamız çıtayı çok yükseltti. O çıtayı yukarıya taşımak icap ediyor. 23 araştırma üniversitesinden birisi seçilmiştik. Araştırma üniversitesi Ligi'nde olan Uludağ Üniversitesi'ni bu ligde daha iyi sıralara taşımak için elden gelen gayreti göstermeye çalışacağız. O yüzden bundan sonra her türlü görüşmelerde araştırma üniversitesini odak almak üzere layık olduğu yere getirmek için elden gelen gayreti göstereceğiz” ifadelerini kullandı.