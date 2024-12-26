Çağdaş Cam, Aydın ve Manisa’daki tesislerinde kapasite artıracak

İZMİR / EKONOMİ

Yaklaşık yarım asır önce sanayi yolculuğuna başlayan, Türkiye’nin önde gelen cam işleme şirketlerinden Çağdaş Cam, başarıyla tamamladığı halka arzından sonra iki yeni yatırımını duyurdu. Global cam tedarik zincirleri arasında lider cam işlemecilerinden biri haline gelmeyi hedefleyen Çağdaş Cam, bu hedef doğrultusunda kapasitesini artırırken, gelecekteki ürün ihtiyaçlarına da hizmet edecek yeni üretim bantlarının yatırımına başlıyor.

Manisa OSB’de dünya standartlarında enerji camı işlediklerini ve sektörün ana oyuncularına hizmet verdiklerini belirten Çağdaş Cam Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Raşit Pirinç, “Enerji camları alanında, 2 mm gibi oldukça ince solar cam işleme kabiliyetine sahip Avrupa’da nadir şirketlerden biriyiz. Fabrikamızda Bifacial panellerde kullanılan 2 mm cam üretim kapasitemizi yüzde 40 artıracak yeni üretim bandı yatırımımıza başlıyoruz. Yüksek teknoloji ve teknik donanıma sahip olan bu yeni üretim bandı ile Türk solar panel sanayisinin gelecekte ihtiyaç duyacağı ürünlere de cevap vermeyi hedefliyoruz” dedi.

Aydın Kuyucak’ta ise ağırlıklı olarak ev ve ticari beyaz eşya grubu camlar işlediklerini anlatan Pirinç, “Türkiye’de cam alanında ilk tasarım merkezine sahip tesisimizde de üretim kapasitemizi artıracak yeni üretim bandı için düğmeye bastık. Bu yatırımla beraber yüksek enerji tasarrufu sağlayan yalıtımlı cam üretim kapasitemizi yüzde 60 artıracağız. Beyaz eşya sektöründe değişim gösteren kaplamalı cam, çok katlı cam tiplerine uyumlu verimli bir bant hayata geçireceğiz. Her iki yatırımımızı da 2025 yılının ilk yarısında devreye almayı hedefliyoruz. Verimliliğimizi artıracak ve katma değerli üretimimizi destekleyecek bu yatırımlarımız devreye girdiğinde uluslararası arenada büyümemizin ivme kazanacağını, ihracatta ciromuzun artacağını öngörüyoruz” diye konuştu.

203 milyon TL’lik yeni sipariş aldı

Enerji camları işlemede konumunu hızla güçlendiren şirket, yurt içi ve yurtdışından siparişler almaya da devam ediyor. Şirket, son olarak Smart Güneş Teknolojileri’nden 203 milyon TL tutarında solar panel camı siparişi aldı. Ürünlerin teslimatının 2025 yılının ilk çeyreğinde yapılması hedefleniyor.