Çağdaş Cam'dan yeni yatırım

DUYGU GÖKSU/İZMİR

Çağdaş Cam, yaptığı yatırımlarla Avrupa'nın en büyük endüstriyel cam isleme tesisi olma hedefine ulaşma yolunda, bugün üç farklı yerleşkede 400’den fazla çalışanıyla faaliyetlerine devam ediyor. Çağdaş Cam Genel Müdürü Serdar Raşit Pirinç, Manisa’da solar cam alanında yıllık 6,5 milyon metrekare cam işleme kapasitesi bulunan tesisin yanı sıra, inşaatı devam eden kampüsün tamamlanmasıyla birlikte toplam yıllık cam işleme kapasitesinin 9,5 milyon metrekareye ulaşacağını söyledi.

Enerji sektöründe önemli boşlukları dolduracak birçok adım atarak, teknolojik ürün geliştirme anlamında sektöre değer katan ürünleri piyasaya sunduklarını ifade eden Pirinç, “Şişecam düzcam çözüm ortağı olan Çağdaş Cam olarak yenilenebilir enerji ile ilgimizi 2005 yılından beri sürdürüyoruz. Dünyadaki gelişmeleri ciddi şekilde takip ediyoruz. Türkiye gibi dinamik ve hızlı büyüyen bir ülkenin cari açığın en büyük kalemi olan enerjide dışa bağımlılığını kesmesi gerektiğini her zaman hissediyoruz.

Elektrikli araçların piyasaya girecek olması, insanların giyilebilir teknolojik ürünleri çok daha fazla kullanıyor olması ile Türkiye zaten bir karar aşamasına geldi ve ülkemiz gerek nükleer enerji, gerek yenilenebilir enerjide ciddi adımlar attı. Bütün bu adımların yan sanayi olmadan desteklenmesi işi sürdürülebilir kılmıyor. Biz de alanımız olan cam noktasında, solar camlarda piyasaya cam arzı yapıyoruz. Yenilenebilir enerji sektörünün güneş enerjisi ayağında ihracatı yapılan bir ürün piyasaya sunuyor ve ithal hammaddelerin önünü kesebilecek şekilde kaliteli cam ürünleri arz ediyoruz” diye konuştu.

Sektörel senaryo geçişlerine uygun üretim bant alternatifleri var

Üretim tesislerinin genellikle ihtisas fabrikası mantığıyla çalıştığını ve sektörlere özel bantlar yaparak, verimliliği artırırken maliyetleri de düşürdüklerini aktaran Pirinç, “İhtisas fabrikaları mantığından yola çıktığımızda, Manisa OSB 1. bölgede solar cam kampüsümüz bulunuyor. 42 bin metrekarelik bu arazide, yılda 6,5 milyon metrekare ve üzeri bir cam işleme yapıyoruz. Önümüzdeki iki sene içerisinde inşaatı devam eden kampüsümüzle birlikte buraya yaklaşık 3 milyon metrekarelik daha ek kapasite ile toplamda üretimi yıllık 9,5 milyon metrekareye çıkarabileceğiz.

Diğer fabrikalarımız da her ne kadar ihtisas olsa da sektörel senaryo geçişlerine uygun bant alternatifleri bulunuyor. İhtiyaç duyulması halinde bu alternatifleri daha da artırabilecek kapasitemiz mevcut” ifadelerini kullandı.

Güneş enerjisi sektörünün Çağdaş Cam için büyümeye devam eden bir endüstri olduğunu söyleyen Pirinç, “İnandığımız işe yatırım yapıyoruz, risk alıyoruz, çok çalışıyoruz ve sürekli kapasite ile istihdam artırıyoruz” dedi.

Avrupa’nın en büyük cam işleme şirketlerinden İlva Grup ile Aydın Nazilli OSB’de kurdukları beyaz eşya camları işleme tesisi yatırımının meyvelerini toplamaya başladıklarını ifade eden Pirinç, bu işbirliğinden memnun olduklarını ve yatırımlara devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Öte yandan, her yapılan işte ülkeye faydalı olabilme hedefini görev edindiklerini ve bu hedef doğrultusunda yatırımlar yaptıklarını belirten Pirinç, sadece ithalatı azaltan değil, aynı zamanda uluslararası işbirlikleri ile kazandıkları kabiliyet birikiminin Türkiye’deki gençlere aktarıldığı adımlar atıldığına dikkat çekti.

Amerika’da faaliyetlerimiz başlamak üzere

İhracat pazarları olarak sadece birkaç bölgeyi değil, geniş bir bakış açısıyla tüm dünyayı hedeflediklerini dile getiren Pirinç, “Amerika uzun zamandır irdelediğimiz, sık yatırım yaptığımız ve önemli attığımız bir bölge. Üretim ve satış faaliyetlerimizin Kuzey Amerika’daki yatırımımıza dair ön adımların tümünü tamamladık, fizibilite üzerinde sona geldik. 2023 bu çalışmaların neticelendirilmeye doğru gideceği bir yıl olacak. Sadece cam değil farklı bir ürün grubu ile birlikte Amerika pazarına girmeyi planlıyoruz.

İhracat çalışmalarımız Avrupa Birliği ve İsrail gibi ülkelerle devam ediyor. Hemen ardından Amerika Kıtası geliyor. Aydın’ın Kuyucak ilçesinde 1975 yılında kurulan Çağdaş Cam, beyaz eşya camları, ticari soğutucu camları, solar camlar, şişecam düzcam ürünlerinin dağıtımı gibi alanlarında ihtisaslaşmış, Türk cam sanayisinin en önemli fabrikalarından biri olup, 4 fabrikasi ile 30’dan fazla ülkeye ihracat yapıyor” diye konuştu.