Ceha’dan 150 adet akülü araç bağışı

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen Emniyetle Engelsiz Yarınlar projesi çerçevesinde gerçekleştirilen program İl Emniyet Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi. Programa AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş da katıldı.

Projenin 7. Yılına girdiğini söyleyen Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, “Emniyetle Engelsiz Yarınlar projesi ile amacımız engellilerin hayatı yaşamaya mani olmayacağını vurgulayarak, vatandaşlarımızın hayat kalitesini ve standartlarını yükseltip, yarınlara umutla bakabilmelerini sağlamak. Huzur ve güvenin teminatı olarak bizler her zaman vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu hissettirmek adına 2017 yılından bu yana akülü, joystickli ve itmeli toplam 564 aracın vatandaşlarımıza ulaşmasını sağladık. Engelli vatandaşlarımızın kendilerini daha özgür hissetmelerini sağlamak, sosyal hayat içerisindeki varlıklarına katkı sağlayabilmek adına bu yılki projemizi 150 akülü araç ile destekliyoruz. Böylelikle projemizin 7. yılında toplamda 714 adet araç dağıtımı ile yüzlerde oluşacak bir tebessüm umudu ile projemizi devam ettiriyoruz. Biz inanıyoruz ki engeller kalktıkça yüzler gülecek. Yüzleri güldüren, hayata değer katan herkese ve projemizden maddi ve manevi desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen hayırseverimize sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum” dedi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise, Kayseri’de suç oranının geçen yılın ilk 10 ayına göre düştüğünü belirterek, özellikle uyuşturucunun kökünü kazıyacaklarını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, “Yerel yönetimler olarak dayanışma içerisinde çalışmalarımızı sürdürürken, insani bir anlayış içerisinde yavrularımızın engelsiz şekilde yaşamasını sağlamak amacıyla da gerekli çalışmalarımızı yapıyoruz” şeklinde konuştu.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ise konuşmasında, “Hepimizin engelli olmaya aday birey olduğumuzu unutmamamız gerekir. Yarın ne olacağı belli olmaz, bir bakarsınız engelli hale gelebilirsiniz. Onun için hepimizin bir engelli adayı olduğunu düşünerek böyle hayırlara katkı sağlamalarını tavsiye ediyorum. Yerel yönetimler de bu konuda elinden gelen gayreti gösteriyor. Vatandaşlarımızın bir derdi varsa derman olabilmek için ellerinden gelen gayretleri gösteriyorlar” diye konuştu. Elitaş, uyuşturucu ile mücadelenin kökünü kazıyana kadar devam edeceğini söyleyerek, “Valimiz gelirken bahsetti 5 kilogram uyuşturucu maddeden insanı diri tutan, uyutmayan, uzun bir zaman uyutmama özelliği gösteren bir uyuşturucu varmış. Kimyasal bir maddeymiş. Bununla ilgili yoğun bir mücadele gerçekleştiriyorlar. Bu mücadelemizi daha da arttırarak artık uyuşturucuları yakaladık diye değil, uyuşturucunun kökünü kazıdık diyene kadar sonuna kadar mücadele edeceğimizi biraz önce valimiz sözünü verdi. Bizim de hep beraber destek olmamız lazım. Bu uyuşturucuyu üretenler evlatlarımızı bizim elimizden alıyorlar, geleceğimizi tehlikeye sürüklüyorlar, uçuruma sürüklüyorlar. Bunun için hep beraber emniyet teşkilatımıza, valiliğimize ve devlet birimlerine destek olmamız lazım. Bu bizim değil bütün insanlığın problemidir. Umuyorum ki bu moral ile mücadele önümüzdeki günlerde kökünü kazıyana kadar devam edecek” ifadelerini kullandı.