SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, GSO’yu ziyaret etti

GAZİANTEP

Gaziantep Sanayi Odası’na yapılan ziyaret kapsamında, SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, SPK Başkan Vekili Enver Usca, SPK Üyeleri Murat Haholu, Yusuf Sünbül, SPK Kurumsal İletişim Müdürü Murat Birinci, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halil Uğur ve beraberindekiler, GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Emine Ferhan Sağım, Başar Küçükparmak, GSO Meclis Üyesi Mustafa Topçuoğlu, GSO Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Özgüler, Cengiz Konukoğlu, İbrahim Kara ve GSO Genel Sekreteri Yusuf İzzettin İymen’in katılımıyla gerçekleşen toplantıda, SPK’nın çalışmaları, halka arz ve güncel ekonomik gelişmeler hakkında istişarelerde bulundu.

Ev sahipliği için GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu’na teşekkür eden SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, 2023 yılında 20 Kasım itibarıyla 46 şirketin halka arzının gerçekleştiğini belirterek, “Bu rakamların daha da artması piyasalarda olumlu sonuçlar doğuracaktır. Bu noktada firmalarımızın finansmana erişimi için elimizden gelen desteği de vermeyi sürdürüyoruz” dedi.

Sanayiciler olarak tüm koşullarda mücadele etmeye ve çalışmaya devam ettiklerini dile getiren GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu da konuşmasında, “Son yıllarda yaşadığımız pandemi, deprem ve ekonomik sorunlar başta olmak üzere birçok engele rağmen durmadan üretim yapmaya ve ülkemizin düzlüğe çıkması için gayret göstermeye devam ediyoruz. Önümüzdeki sürece hazırlık yapabilmek için de belli yatırımları yapmamız gerekiyor. Şirketlerin halka arz sayılarının artması ekonomimizin büyümesine ve firmalarımızın kurumsallaşmasına katkıda bulunmaktadır. Bu anlamda firmalarımızın SPK ile iş birliği yaparak borsaya açılmaları büyük önem arz ediyor’’ ifadelerini kullandı.