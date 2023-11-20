ÇİMKO’nun üç tesisi çevre ödülü aldı

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ÇİMKO Çimento Hazır Beton Şube Genel Müdürü Mustafa Demirci, doğaya ve insana saygılı üretime her zaman önem verdiklerini vurgulayarak, “Çevreye karşı sorumluluklarımızı yerine getirmenin haklı gururunu yaşıyoruz.” dedi.

Demirci, çevre dostu uygulamalar ve sürdürülebilir çevre politikaları kapsamında attıkları adımlar neticesinde üç tesislerinin ödüle değer görülmesinden mutluluk duyduklarını söyledi.

Çevreye ve topluma karşı sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerine vurgu yapan Demirci, çimento sektöründe 1995 yılından beri faaliyet gösteren ÇİMKO’nun yıllık 5,3 milyon ton klinker üretimi ve 9,4 milyon ton çimento öğütme kapasitesine sahip olduğunu belirtti.

Kurulduklarından beri önceliklerinin çevreye karşı sorumlulukları yerine getirmek, dünya standartlarında kaliteli üretim gerçekleştirmek ve sürdürülebilirlik olduğunun altını çizen Demirci, tesislerinin verilerine bakıldığında dünya standartlarına göre en iyiler arasında yer aldığını kaydetti.

Türkiye Hazır Beton Birliğinin üyesi olan şirketlerin çevreye uyumlu üretim yapmalarını teşvik etmek amacıyla hayata geçirdiği “THBB Çevre Ödülleri”, BETON 2023 Kongresi ve Fuarı’nda düzenlenen bir törenle sahiplerini buldu. THBB üyesi beton tesislerinin bağımsız ekipler tarafından denetlenmesi süreci sonunda kriterleri yerine getiren toplam 12 tesis ödül almaya hak kazandı.