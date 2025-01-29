Çimsa, ÇBK Mersin’e sponsor oldu

ADNAN AÇIKGÖZ/MERSİN



Sponsorluk anlaşması, Çimsa’nın sosyal medya hesaplarından yapılan ‘Desteğimiz kadınlara, sahalara, yarınlara!’ sloganlı paylaşımla duyuruldu. Türkçe ve İngilizce olarak yapılan paylaşımda, “Sporun, ülkemizi ve insanımızı bir arada tutan çok önemli bir değer olduğunun bilinci ile hareket ediyoruz. Şimdi, ülkemiz için sahada önemli başarılara imza atan kadın sporcularımızın yanında olmaya hazırlanıyoruz. Mersin’i, kadın basketbolunda Avrupa’nın en önde gelen organizasyonlarına büyük bir gurur ve başarıyla temsil eden Mersin Çukurova Basketbol Spor Kulübü’nün (ÇBK Mersin) isim sponsoru olmanın heyecanını yaşıyoruz! Çimsa ÇBK Mersin’in pilot takımı olarak faaliyet gösteren Çimsa ÇBK Mersin Gelişim’i de kapsayan desteğimizin, genç sporcularımızın yetişmesine olanak sağlayacak şekilde şekillenmesi için stratejik adımlar atmaya devam ediyoruz. Yarınlar için bugünü desteklerimizle şekillendiriyoruz!” ifadelerine yer verildi.



Turuncu-siyahlı kulüp bundan sonra Türkiye ve Avrupa’da oynayacağı tüm maçlarda, Çimsa ÇBK Mersin olarak anılacak. Sponsor firma Çimsa’nın logosu maç formalarının arkasında, oyuncu numarasının hemen altında yer alacak.