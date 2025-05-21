Çinli otomobil üreticisi SVM Motors, Eskişehir OSB'de üretime başlıyor

Ali Baş/Eskişehir

SWM Motors’un Türkiye yatırımı kapsamında, Urzema Holding CEO’su Murat Ertaş ve beraberindeki heyet, Eskişehir OSB’yi ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli ve OSB Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Ziyarette taraflar arasında yatırım ve üretim süreci, altyapı çalışmaları ve potansiyel iş birlikleri ve uzun vadeli yeni yatırım planları masaya yatırıldı.

Devrim ile başlayan yolculuk, Eskişehir’de yeni bir döneme giriyor

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli de yatırımın kent ve ülke ekonomisi için taşıdığı öneme dikkat çekerek, “SWM Motors’un Türkiye yatırımı hem katma değerli üretim hem ihracat geliri hem de bölgedeki otomotiv kültürüne ciddi bir ivme kazandıracak. Montajı Eskişehir’de tamamlanan araçlar ilk etapta iç pazara daha sonra ise yakın ülke piyasalarına sevk edilecek. SWM’in motorlu, elektrikli ve hibrit araç montaj ve testlerini Eskişehir’de gerçekleştirmesi, kentin 60 yıllık otomotiv üretme hayalini yeniden canlandıracak. Devrim otomobilleriyle başlayan süreç, şimdi başka bir noktaya evrilerek otomotiv sanayiinde Eskişehir’i havacılık, raylı sistemler ve beyaz sektörlerinde olduğu gibi Türkiye’nin çok önemli bir üretim merkezi haline gelmesinde önemli bir kilometre taşı olacak” dedi.

Yan sanayi firmaları için ciddi bir fırsat

Küpeli ayrıca, SWM Motors’un Eskişehir OSB’de gerçekleştireceği yatırımın sadece bir üretim hamlesi olmadığını, aynı zamanda bölgeye ekonomik ve teknolojik anlamda büyük bir değer katacağını vurgulayarak, “Bu yatırım, Eskişehir sanayisinin vizyonunu bir üst seviyeye taşıyacak nitelikte. SWM Motors’un Eskişehir OSB’de kuracağı üretim tesisiyle birlikte bölgemize önemli ölçüde istihdam, teknoloji transferi ve yüksek katma değerli üretim gelecek. İlk etapta yüzlerce kişiye doğrudan istihdam sağlanmasını öngörüyoruz. Ancak bu yalnızca başlangıç. Tesis her yıl pazar şartlarına, iç ve dış piyasadan alınan geri dönüşlere bağlı olarak üretim kapasitesini sürekli arttıracak. Tesisin tam kapasiteyle çalışmaya başlaması ve tedarik zincirinin gelişmesiyle birlikte önümüzdeki birkaç yıl içinde çalışan sayısının hızla arttığını göreceğiz. Bu süreç aynı zamanda bölgemizdeki otomotiv yan sanayi firmaları için de ciddi fırsatlar oluşturacak ve yeni yatırımların Eskişehir OSB’ye gelmesine imkân verecek" diye konuştu.

Küpeli son olarak, “Önümüzdeki dönemde Çin kökenli firmaların yatırım noktasında Eskişehir’i daha fazla tercih ettiklerini göreceksiniz. Çin’in büyük sanayi ve yatırım kuruluşları, dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ve Türkiye’nin artan önemini gördükleri için yeni yatırımlar noktasında ülkemize tercih etmek istediklerini bize sürekli aktarıyorlar. Önemli bir sanayi yatırım dalgasının gelmekte olduğunu görüyoruz” ifadelerinde bulundu.

Otomobil üretiminde, Eskişehir OSB bizim için en doğru adres

Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan yatırımcı firmaların Grup CEO’su Murat Ertaş, SWM Motors’un Türkiye’deki üretim yolculuğunda Eskişehir’in stratejik konumuna dikkat çekti. “Eskişehir, sanayi kültürü, lojistik avantajları ve yetişmiş insan kaynağıyla en doğru adres” diyen Ertaş sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye’ye yatırım kararı alırken uzun ve detaylı bir değerlendirme süreci yürüttük. Eskişehir, sadece coğrafi konumu ve ulaşım altyapısıyla değil, aynı zamanda köklü sanayi kültürü, güçlü tedarikçi ağı ve nitelikli iş gücüyle bizim için öne çıktı. SWM’in motorlu, elektrikli ve hibrit araçlarının montajı ve testlerini Eskişehir OSB’de gerçekleştirecek olmak, bu şehirde otomotiv sanayisinin yeniden şahlanacağına dair güçlü bir işarettir. Eskişehir bizim için sadece bir üretim üssü değil, aynı zamanda bir teknoloji ve inovasyon merkezi olacak. Bizim için otomobil üretiminde en doğru lokasyon Eskişehir’di. Burada çok önemli işlere ve uzun vadeli büyük yatırımlara imza atacağız. Kuracağımız tesisler birçok önemli model aracın üretildiği bir merkez olacak. Eskişehir bize, biz Eskişehir sanayisine ve ekonomisine çok şeyler katacağız. Bu yatırımın hayata geçmesinde bize büyük destek olan Eskişehir OSB Başkanımız Nadir Beye, Yönetim Kurulumuzun değerli üyelerine ve Eskişehir OSB Müdürlüğü çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz, onların desteği ile kısa sürede çok büyük yol kat ettik. Eskişehir OSB’de üretim yapacak olmaktan çok mutluyuz.”