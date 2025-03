CNG Cengiz Yönetim Kurulu Üyesi Selma Akpınar: “Kadınların gücüyle iki dünya birinciliği aldık”

Takip Et

İZMİR / EKONOMİ

İzmir Kemalpaşa'da Zel markası ile inovatif gıda, doğal ve katkısız ürünler üreten CNG Cengiz A.Ş., idari kadroda yüzde 60, mavi yakada yüzde 50 kadın istihdamı sağlıyor. Kadın emeğinin önemine değinen CNG Cengiz Yönetim Kurulu Üyesi ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Selma Akpınar, kadının yaratıcı ve titiz çalışma prensipleri ile destekledikleri firmalarının, Türkiye’ye inovasyon alanında iki dünya birinciliği kazandırmış olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Zel markası ile ürettikleri kolajenli Türk kahvesi ve kolajenli soğuk içecek ürünleri ile Almanya ve Abu Dabi'de düzenlenen gıda fuarlarında gıda alanında dünya inovasyon birinciliği aldıklarını, bu motivasyon ile sürekli yeni ürünler geliştirdiklerini ifade eden Akpınar, çalışanların yüzde 50’si kadın olan fabrikada işledikleri etlerden çıkan kemikleri kaynatarak ilikli kemik suyu ve kemik suyundan çorba üretimi ile başladıkları girişimcilik serüvenlerini şimdi dünyanın bir çok ülkesine ihracat yaparak taçlandırmaktan gurur duyduklarını belirtti.

Yaklaşık on yıl önce et ve et ürünleri işleme tesisinden bugün yaklaşık 10 bin metrekare kapalı, 26 bin metrekare açık alanda ağırlıklı olarak inovatif ürünler üreten bir dünya markası olmaya doğru emin adımlarla ilerlediklerini belirten Akpınar, idari kadroda yüzde 60, fabrikada ise yüzde 50 oranında kadın istihdamı ile bu yolu yürüdüklerini söyledi.

Akpınar, “Üretime kadın elinin değmesinin ödülünü alıyoruz. Elimizin hamuruna alnımızın terini karıştırarak erkek egemen sektörde alternatif marka olmayı başardık. Kadın arkadaşlarımızın derin ve detaylı düşünme kapasiteleri ve hayal güçlerinin genişliği markamızın beklenilenden çok daha hızlı büyümesini sağladı” dedi.