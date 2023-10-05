ÇÜ, Sektör Kampüste Programı’na paydaş oldu

ADANA/EKONOMİ

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, üniversite-sektör iş birliğine önem verdiklerini ve çalışmalarını bu yönde sürdürdüklerini belirterek, Sektör Kampüste Programı gibi uygulamaların eğitimle çalışma yaşamını bütünleştirerek öğrencileri iş hayatında bir adım öne çıkaracağını söyledi. Rektör Tuncel, Çukurova Üniversitesi olarak Türkiye’nin önde gelen markalarının yer aldığı Sektör Kampüste Programı’nın paydaşı olmaktan memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Türkiye’de ihtiyaç duyulan alanlarda yetişmiş insan kaynağını artırmak amacıyla hayata geçirilen Sektör Kampüste Programı, sektör çalışanları ile üniversite öğrencilerini bir araya getirerek, öğrencilerin güncel bilgileri sektördeki profesyonellerden öğrenebilmesine olanak sağlıyor. Üniversite-sanayi işbirliğini daha verimli hale getirmeyi hedefleyen program kapsamında, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Ceyhan Veteriner Fakültesinde Deva Holding ve Kimtek tarafından “İlaç Endüstrisine Giriş” ve “Davranış Bilimleri”; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin İşletme ile Ekonometri Bölümlerinde DDTECH, in4s ve Grupas tarafından “Dijital Dönüşüm Yönetimi”, “Girişimcilik ve İş Planı” ile “Tedarik Zinciri Planlama & Optimizasyon ve Teknolojileri”; Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği ve Makine Mühendisliği Bölümlerinde ise Turkcell, Orta Anadolu Tekstil, Ford Otosan ve TEMSA tarafından “ERP Sistem”, “Yalın Üretim Teknikleri ve Uygulamaları”, “Deneysel Tasarım” ile “Internal Combustion Engines” dersleri Milli Teknoloji Hamlesi (MTH) koduyla kredili olarak açılacak. Dersler sektör temsilcileri tarafından verilecek.