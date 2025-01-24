“Çukurova Havalimanı, Mersin’in beklentilerine cevap veremiyor”

ADNAN AÇIKGÖZ / MERSİN



Mersin iş dünyası temsilcileri, turizm ve lojistik operasyonlarıyla Çukurova Bölgesi’ne ivme kazandırması hedeflenen Çukurova Uluslararası Havalimanı’nda yolcu ve kargo taşımacılığındaki etkinliğinin artırılmasını istiyor. Bölge olarak, Çukurova Uluslararası Havalimanı’ndan daha fazla ulusal ve uluslararası destinasyona doğrudan uçulabilmesine odaklandıklarını belirten Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hakan Sefa Çakır, bu konuda Adana ile beraber hareket edip, ortak toplantılar ve bakanlıklar düzeyinde görüşmeler yaptıklarından bahsetti. Havayolu şirketlerinin, “Önce talep oluşsun, hat açması ve sefer koyması kolay” anlayışıyla hareket ettiğini kaydeden Çakır, “Bölgede zaten büyük bir talep var. MTSO olarak bu potansiyeli, anket gibi çalışmalarla rakamsal anlamda ortaya koyacağız. Çukurova hinterlandında en az 10 milyon nüfustan, Türkiye’nin yeni Marmara’sı olarak adlandırılan dev bir ekonomi bölgesinden bahsediyoruz. Doğu Akdeniz Ekonomi Bölgesi, 25 milyar dolar ihracatı ve 50 milyar dolar dış ticareti yakalayan dev bir üretim, ticaret, enerji HUB’ı ve lojistik merkezidir. Mersin-Adana-Gaziantep hızlı tren hattı projesi ile bölge illerini havalimanına kolay ulaştıracak çalışmaların hızlanmasını da bekliyoruz” dedi.



“Uçuş trafiğinde ciddi bir artış gerçekleşmedi”

Projenin faaliyete girmesiyle birlikte, bölgenin daha çağdaş ve modern bir tesise sahip olduğunu anımsatan Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası (Tarsus TSO) Başkanı H. Ruhi Koçak ise uluslararası standartlarda tasarlanan havalimanının Tarsus özelinde pozitif etki yarattığını vurguladı. Söz konusu yatırımın istihdama önemli bir katkı sunduğuna işaret eden Koçak, “Diğer taraftan beklediğimiz ilgiyi henüz tam anlamıyla gördüğümüzü söyleyemeyiz. Uçuş trafiği açısından bir önceki havalimanımız olan Şakirpaşa Havalimanı’na göre ciddi bir artış henüz gerçekleşmedi. İnşası süren kargo terminallerinin tamamlanması, bölge ticaretine değer katacak. Projenin gerçek etkisini uçuş sayısı ve destinasyonunun artmasından sonra görebileceğiz. Bölge odaları olarak havayolu şirketleriyle görüşüp uluslararası destinasyonun artması yönünde ortak çalışmalar yapmalıyız” diye konuştu.



“Havalimanı kargo taşımacılığına da cevap vermeli”

Tarsus Ticaret Borsası (TTB) Başkanı Mustafa Teke de hava kargo taşımacılığının diğer taşımacılık türlerine göre ekonomideki payını artırdığına dikkat çekti. Tarsus’un 2024 dâhil olmak üzere son 3 yılda tarımsal kaynaklı ve hayvansal ürünlerinde 364 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini bildiren Teke, “Çiftçimizin alın teriyle ürettiği bu ürünleri güvenli ve hızlı şekilde hedef pazara ulaştırmak artık çok daha önemli ve kıymetli. Ürünlerin yurt dışı pazarlara hızlı ulaşması ve bölge ihracatının gelişmesi için Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın kargo taşımacılığına da cevap vermesi gerekiyor. Ticari hareketliliğe artı güç sağlayacak olan genişleme çalışmalarını yakından takip ediyoruz” dedi.



“Bölgenin ticaret hacmini artıracak”

Mersin’in tarım, ticaret ve lojistik kenti olduğunun altını çizen Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (MESİAD) Başkanı Adnan Gündoğdu da şu ifadeleri kullandı: “Stratejik konumuyla bölgenin lojistik ağını genişletecek olan havalimanının Mersin Uluslararası Limanı gibi kritik ticaret merkezlerine entegre olmasıyla mal ve hizmetlerin etkin taşınmasına imkân tanıyarak ticaret hacmini artıracak. Bölgeye yeni yatırımların çekilmesinde de önemli bir rol oynayacak olan havalimanında yurtiçi ve yurtdışı sefer sayıları artırılmalı, kargo alanlarının daha aktif kullanılması sağlanmalı. Böylelikle modern hava ulaşımı altyapısıyla yerel ekonomi üzerinde uzun vadeli olumlu etkiler oluşacaktır.”



Bu yıl ilave kargo terminali tamamlanacak

Mersin’in Tarsus ilçesinde yap-işlet-devret modeliyle inşa edilip 2024 yılı Ağustos ayında hizmete giren Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın işletmecisi KZV Havalimanları’nın verilerine göre; açılıştan 15 Ocak 2025’e kadar geçen sürede 14 bin 400 ticari uçuşla 2 milyon 157 bin 645 yolcuya hizmet verildi. İç ve dış hatlarda 16 nokta ve 26 hatta uçuşun gerçekleştirildiği havalimanında, 2024 Ağustos-Aralık döneminde bagaj, kargo ve postadan oluşan 19 bin 24 tonluk yük taşındı. Yıllık 9 milyon yolcu kapasitesiyle inşa edilen havalimanından Hac ve Umre zamanında Medine ile Cidde’ye, yoğun turizm dönemlerinde ise Ortadoğu ve Avrupa’ya seferler düzenleniyor. Bu kapsamda kısa süre önce Mısır ve Dubai’ye uçuş düzenlenen havalimanına yeni destinasyonlar eklenmesi için çalışmalar sürüyor. Aynı şekilde kargo taşımacılığının daha üst seviyelere çıkması için 4 bin 500 metrekarelik kargo terminali inşa edilen havalimanının, bu yıl içindeki ilave terminal yatırımlarıyla önemli bir hacme erişmesi planlanıyor.