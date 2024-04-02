ÇUKUROVA SİFED Başkanı Mantı: Kalkınma için birlikte hareket edebilmeliyiz

ADANA/EKONOMİ

Çukurova Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (ÇUKUROVA SİFED) Başkanı Berman Mantı, Türkiye’nin yeni dönemde ilk gündem maddesinin ekonomi olması gerektiğini belirtti.

İş dünyasının ve ÇUKUROVA SİFED’in bu süreçte üzerine düşen görevleri eksiksiz yerine getireceğini, Adana ve Mersin başta olmak üzere Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına destek vereceğini kaydeden Mantı, kamu, yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum örgütleri arasındaki bağın güçlenmesi için, ortak plan ve projeler geliştirerek halkın refahının yükselmesi için çalışacaklarını ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet payidar kalması, Cumhuriyet değerlerinin korunması ve geleceğe güvenle taşınması, demokrasinin tüm unsurlarıyla içselleştirilmesi için tüm bireylerin vatandaşlık bilinciyle hareket etmesinin önemine dikkat çeken Başkan Mantı, şunları söyledi:

“Tarihi geçmişiyle dünyaya örnek olmuş, yokluk ve yoksulluk başta olmak üzere en zor dönemlerinde Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yeni bir Cumhuriyet kurmuş Türk ulusu, siyasi görüşü, dili, dini, rengi ne olursa olsun birlikteliğin gücüne inanarak hareket ettiği takdirde tüm sorunların üstesinden gelebilecek güce sahiptir. Yerel seçimler milletimizin demokratik olgunluğuna olan inancını bir kez daha gözler önüne sermiştir. Tüm siyasi parti liderlerinin, adayların ve yeni seçilen belediye başkanlarının seçim sonrası milletimizin huzur ve güvenini, refahını esas alan bütüncül konuşmaları, yaklaşımları herkes gibi iş dünyasını da memnun etmiştir. Milletimizin sağduyulu yaklaşımları devlet temsilcileri, siyasi aktörler tarafından da iyi okunmuştur. Ülkemizin birliği, beraberliği, ekonomik refahı, demokrasinin gelişimi için önemli bir adım atıldığına inanıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle bizler de iş dünyası olarak ülkemizin sosyal, siyasal ve ekonomik kalkınmasındaki konumumuzun bilinciyle hareket edecek ve her türlü katkıyı koyacağız.”