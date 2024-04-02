AOSB’de Afet Koordinasyon Merkezi kuruluyor

ADANA/EKONOMİ

AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, afetleri engellemenin mümkün olamadığını ancak, can ve mal kayıplarının önlenmesinin alınacak tedbirlerle sağlanabileceğini, bu düşünceden hareketle bölgede Afet Koordinasyon Merkezi kurulması konusunda çalışmalar yaptıklarını bildirdi. Akpınar, geçen yıl 11 ili etkileyen depremin büyüklüğü ve etkilediği alan açısından ‘yer bilimi tarihinde bugüne kadar görülmemiş’ boyutta olduğunu ifade ederek, “Kaybettiklerimizi getiremeyiz ama bu deprem bir kez daha göstermiştir ki afetlere her zaman hazırlıklı olmalıyız” dedi.

Afet Koordinasyon Merkezi’nin yeni yapılacak itfaiye birimi bünyesinde olacağını ve bu yıl ihaleye çıkılacağını açıklayan Akpınar, şunları kaydetti:

“İtfaiye teşkilatımız gerek personel gerekse donanım açısından Türkiye’deki OSB’ler içinde en büyüklerinden birisi. Son olarak Endüstriyel İtfaiye Aracı, Köpük Kulesi İtfaiye Aracı, Hızlı Müdahale İtfaiye Aracı ve Peyzaj Arazözünü filomuza dahil ederek, araç sayımızı 9, toplam su rezervini 105 ton, köpük rezervini 11 bin litreye çıkarmış olduk. Şu anda 32 çalışanımız ve 24 adet acil dolum istasyonumuz mevcut.”

Akpınar ayrıca afetlere hazırlıklı olmak amacıyla envanter oluşturacaklarını belirterek, “Afet gibi acil durumlarda, hangi sanayicimizden ne tedarik edebileceğimiz sorusunun cevabını aramayacağız. Hangi firmamızdan forklift, kepçe veya beton kırıcı gibi iş makineleri talep edeceğimizi bileceğiz” diye konuştu.