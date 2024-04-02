Antalya turist rekoru kırıyor

FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA

Antalya Havalimanı’ndan alınan bilgilere göre, Mart ayında Antalya Dış Hatlar Terminaline gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 44 artarak 494 bin 835 oldu.

Ocak-Mart dönemini kapsayan yılın ilk çeyreğinde ise 33 ülke, gurbetçiler ve diğer ülkelerden olmak üzere Antalya’ya gelen turist sayısı yüzde 25 artış ile 984 bin 167’ye ulaştı. Bu dönemde yüzde 32 artış ile Avrupa’da yaşayan 146 bin 501 gurbetçimiz de tatillerini Antalya’da geçirdi.

Almanlar birinci sırada

Avrupa’nın tatil destinasyonu Antalya’ya en fazla turist gönderen ülkelerin başında ise yüzde 28,4 pay ve yüzde 65 turist artışı ile Almanlar İlk sırada yer aldı. Yılın ilk aylık döneminde 279 bin 710 Alman Antalya’da tatil yaptı. Erken rezervasyonlarda da Almanların tercihi yine Antalya oldu.

Komşusu Ukrayna ile savaşta olan Rusya’dan gelen turist sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 düşüş yaşanmasına rağmen 162 bin 122 turist geldi. Ruslar yüzde 16,4 pay ile ikinci sırada yer aldı.

Geçen yılın ilk 3 ayına göre İngiliz turist sayısı da yüzde 41 arttı 124 bin 533’e ulaşarak yüzde 12,6 pay ile en fazla turist gönderen ülkeler sıralamasında 3. sırada bulunuyor.

Polonyalı turist sayısı da yüzde 43 artarak 34 bin 859 olurken yüzde 3,5 pay ile 4. yüzde 81 artışla 27 bin 105 İranlı turist Antalya’da tatilini geçirdi. İranlı turistler yüzde 2,7 pay ile 5., Kazakistan’dan gelen turist sayısı ise yüzde 21 artışla 16 bin 513’e ulaşarak yüzde 1,6 pay ile 6. sırada yer alıyor.

Savaşa rağmen Ukraynalı turist sayısı artıyor

Rusya ile savaşta olmasına rağmen Antalya’ya 3 aylık dönemde 16 bin 494 Ukraynalı turist geldi. Böylece Ukraynalı turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49 artış gösterdi. Ukraynalı turist yüzde 1,6 pay ile 7. sıraya yerleşti. Hollanda yüzde 1,3 pay ile 8, Danimarka 1,2 pay ile 9, Belçikalı turistler de yüzde 1,2 pay ile 10 sırada yer aldı.

Siyasi iklimin iyi olduğu her zaman Antalya’yı tercih eden İsrailli turist sayısı ise yüzde 94 azaldı. Bu dönemde Antalya’ya 675 İsrailli turist geldi.

Gurbetçilerin tatil bölgesi de Antalya

Yılın ilk 3 aylık döneminde Avrupa’da yaşayan gurbetçiler de kış tatillerini Antalya’da geçirdi. Yılık ilk çeyreğinde yüzde 32 artış ile 146 bin 501 gurbetçi Antalya’yı ziyaret etti. Gurbetçilerin payı ise yüzde 14,8 oldu.