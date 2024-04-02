Meyve sebze, domates fiyatları mart ayında arttı

ANTALYA

Antalya Ticaret Borsası Mart ayı Antalya Toptancı Halleri Endeksi açıklandı. Antalya hallerinde işlem gören domates miktar endeksi yıllık yüzde 0,10 azaldı, fiyat endeksi yüzde 105,81 artış gösterdi.

Sebze miktar endeksi yıllık yüzde 12.98, fiyat endeksi ise 80,33 arttı. Meyve miktar endeksi yıllık yüzde 6,47 azaldı, fiyat endeksi yüzde 78.42 arttı.

Mart ayı endeksleri miktarda bir önceki aya göre (aylık) domateste yüzde 19,23 ve sebzede yüzde 2,46 artarken, meyve miktarı ise yüzde 15,52 düşüş gösterdi. Miktar endeksleri geçen yılın aynı ayına göre (yıllık) domateste yüzde 0,10, meyvede yüzde 6,47 azaldı. Sebze miktarı ise yüzde 12,98 arttı.

Mart ayında endekslerdeki yıllık değişimler, miktarda domates ve sebze için 9 yıllık ortalama üstü, meyvede ise ortalama altı değerlerde gerçekleşti. Yıllık fiyat endekslerindeki değişimler ise domates, sebze ve meyvede ortalama üstünde oldu.

Domates fiyatı yüzde 105,8 arttı

Antalya Toptancı Hallerinde Mart ayında domates fiyat endeksi yıllık yüzde 105,81 artarken, miktardaki yüzde 0,10’luk düşüş fiyatların artmasında etkin oldu.

Sebze yıllık miktar endeksi yüzde 12,98 artarken, fiyat endeksindeki artış devam etti. Sebze fiyat endeksi yıllık yüzde 80,33 arttı. Meyve fiyat endeksi yıllık yüzde 78,42 artarken, meyve yıllık işlem miktarındaki yüzde 6,47 düşüş, fiyatların artmasında da etkili oldu.

Mart ayında miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimler, domates için son 6 yılın miktarda ortalama üstünde azalış, fiyatta ise rekor azalış olarak tabloya yansıdı.

Bir önceki aya göre (aylık) domates işlem miktar endeksi, Mart ayında yüzde 19,23’lük artış gösterirken, işlem fiyat endeksi aylık yüzde 20,69 azaldı. Bir önceki aya göre (aylık) sebze işlem miktar endeksi Mart ayında yüzde 2,46, artarken işlem fiyat endeksi aylık yüzde 3,23 azaldı.

Son 6 yılın Mart ayları dikkate alındığında sebze miktar endeksinde rekor düşüş, fiyat endeksinde ise ortalama düzeyinde değişim gerçekleşti.

Meyve miktarı düştü fiyatı arttı

Bir önceki aya göre (aylık) meyve işlem miktar endeksi, Mart ayında yüzde 15,52 azalırken, işlem fiyat endeksi yüzde 9,89 arttı. Son 6 yılın Mart ayları dikkate alındığında aylık değişimler, meyve miktar endeksinde rekor düşüş, fiyat endeksinde ise ortalama artış olarak tabloya yansıdı.