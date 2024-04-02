Depremde 32 bayisini kaybeden Erciyes Anadolu Holding 571 milyon dolar ihracat yaptı

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

Basın mensuplarıyla iftar programında buluşan Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, holding şirketlerinin satışlarına yönelik, “Satış sürecinin tamamı TMSF eliyle yürütülüyor. Tamamen bizim dışımızda, TMSF tarafından yürütülen bir süreç. İhaleye çıktığı gün ihaleye çıkan şirketlerin herkes tarafından duyulmasını, bu vesileyle oluşabilecek en iyi rekabetin oluşmasını, oluşacak en iyi rekabette en iyi fiyatla şirketin satılmasını ve verilebilecek en yüksek miktarda paranın hazineye girmesini arzu ediyoruz. Bizler için en kritik tarih ihaleye çıkılan tarih. 4 şirketle ihaleye çıktık, 3 tanesine ihale şartnamesine uygun gelmedi. 1 tanesine uygun teklif geldi. O şirketle ilgili sözleşme şartları yapılıyor. Eğer sözleşme şartlarında anlaşma olursa bir sonraki basamak olan onay süreci gelecek. 31 tane şirket satacağımızı göz önünde bulundurduğunuzda her basamakta bilgilendirme yapılmasını beklemeyin. Bu kadar çok bilgilendirme çok fazla bilgi akışına sebep olur. Onun olmasını istemiyoruz. Bütün şirketlerin satışa çıktığını duyurmaya devam edeceğiz. En sonunda kritik tarihlerde de bütün bilgilendirmeleri yapacağız” açıklamasında bulundu. Ertekin, şirketlerin satışlarına yönelik holding tarafından yapılan resmi açıklamalar dışındaki tüm söylemlerin dedikodu olduğunun altını çizdi.

"2023 finansal olarak iyi bir yıldı"

CEO Ertekin, holdingin 2023 yılı rakamlarıyla ilgili bilgiler de paylaştı. Deprem felaketine rağmen 571 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını kaydeden Ertekin, “2023 yılını gayet iyi tamamladık. Üstelik 2023 yılı içinde asrın felaketi dediğimiz 11 ili etkileyen bir deprem yaşadık. Mobilya grubunda depremin olduğu bütün iller artı Kayseri bir ana bayideydi. O ana bayinin Kayseri dışındaki bütün illerinde deprem olmuştu. Yaklaşık 142 bayimiz vardı, şu anda 110 bayi ile hizmet veriyoruz. Yani 32 tane bayimizi kaybettik. Buna rağmen 2023 verileri gayet iyi geldi. 571 milyon dolar ihracat yaptık. 55,8 milyar lira ciro yaptık ve 4 milyar lira vergi ödedik. Yaklaşık 7,6 milyara yakın faaliyet karı yazdık. Finansal olarak gayet iyiydik, 2024 yılına da iyi başladık” ifadelerini kullandı.