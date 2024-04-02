Kadooğlu, seçim sonuçlarını değerlendirdi: Türkiye'nin kaybedecek zamanı yok

TUBA CANPOLAT / GAZİANTEP

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından göreve seçilenleri kutlayan Başkan Celal Kadooğlu, "Öncelikle seçimlerin sonuçlarının ülkemize hayırlı olmasını diliyor ve yeni seçilen tüm başkanlarımızı ve belediye meclis üyelerini kutluyorum" diye konuştu.

Seçimlerin demokratik olgunluk içerisinde gerçekleşmesinin ülkemiz demokrasisinin geldiği aşamayı göstermesi açısından önemli olduğuna da dikkat çeken Başkan Kadooğlu, zaman kaybetmeden ekonomideki makro dengelerin iyileştirilmesi için çalışmak gerektiğini ifade etti. Başkan Celal Kadooğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Seçimler artık geride kaldı. Eğer erken seçim olmazsa önümüzde dört yıllık seçimsiz bir süreç var. Zaman kaybetmeden önümüzdeki bu süreci iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Başta ekonomi olmak üzere hemen her alanda yapılacak çok işimiz var. Ekonomide özellikle enflasyonun düşürülmesi ve fiyat istikrarının sağlanması çok önemli. Bu anlamda kaybedecek zamanımız yok. Enflasyonu düşürmenin yolu da daha çok üretmekten, istihdam yaratmaktan ve ihracattan geçiyor. Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği olarak, ülkemizin hedefleri doğrultusunda ihracatımızı artırmak için yurt dışındaki mevcut pazarlarımızı güçlendirmek ve yeni pazarlar elde etmek için büyük bir gayretle çalışmaya devam ediyoruz. Ülke olarak seçimleri geride bırakıp asıl gündemimiz olan üretim ve ihracata odaklandığımızda hedeflerimize kolayca ulaşabileceğimize inanıyoruz."