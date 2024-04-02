Türkiye’nin ilk yerli inverteri Solarex İstanbul’a hazır

HİLAL SÖNMEZ/KAYSERİ

Piksel Solar eviricileri ileri teknolojisinin uluslararası sertifikasını alarak tescillendiğini ve ilk defa enerji sektöründe bir evirici için sertifika alarak dönüm noktasına tanıklık ettiklerini paylaşan Tahir Nursaçan, “Türkiye’nin merkezine konumlanan yerli-milli, yenilikçi üretim yönetimi çerçevesinde 2 yıllık yoğun Ar-Ge çalışmalarının ardından, yerli üretim ve tasarım ilkeleriyle geliştirdiğimiz Pıxel Solar Evirici ile Türkiye’nin enerji vizyonuna önemli bir katkı sunmaktan gurur duyuyoruz. Bu önemli teknolojik gelişme, sadece yerli üretim ve tasarım alanında değil, aynı zamanda enerji dönüşümü ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik atılmış önemli bir adım. Bu proje aynı zamanda yerli üretim, tasarım ve yazılım ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalarak gerçekleştirildi. Pıxel Solar Evirici, sadece enerji verimliliğine odaklanmakla kalmayıp, aynı zamanda sürdürülebilir bir enerji geleceğine de katkı sunuyor” dedi.

Pıxel Solar Evirici’nin uluslararası alanda da Türkiye’nin rekabet gücünü artırarak enerji sektöründeki yerini daha da güçlendireceğini paylaşan Nursaçan “Ar-Ge çalışmalarımızın başarısının bir yansıması olarak, invertörlerimiz için Yerli Malı Belgesi ve uluslararası geçerliliği olan sertifikayı da aldık. 15-17 Kasım 2023 tarihleri arasında düzenlenen İstanbul Enerji Zirvesi ve Fuarı’nda büyük bir heyecanla tanıttık. Fuarda, sektördeki önde gelen isimlerle buluşarak ürünümüzü detaylı bir şekilde paylaşma fırsatı bulduk ve geri dönüşlerle dolu bir deneyim yaşadık. Şimdi de 4-6 Nisan arasında gerçekleşecek olan Solarex İstanbul Enerji Fuarı’nda ürünümüzü tanıtmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Pıxel Solar İnvertörleri ile, Türk mühendisliğini global bir marka haline getirme hedefiyle hareket etiklerini aktaran Nursaçan, “İthal edilen yüksek teknolojiyi kısa sürede ve emsallerine göre teknik avantajlarla donatarak bu amacımıza adım adım ilerliyoruz. Türk mühendisliğini, bir Alman veya Japon mühendisliği gibi dünya çapında tanınan bir marka haline getirmeyi hedefliyoruz. Ürettiğimiz invertörlerle Türkiye’nin enerji dönüşümü ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine destek olacağız” ifadelerini kullandı.