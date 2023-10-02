ÇUKUROVA SİFED, bölgesel gelişim hamlesi başlattı

ADANA/EKONOMİ

Adana’da yapılan aylık toplantıda güncel çalışmalarını anlatan ÇUKUROVA SİFED Başkanı Hüseyin Kış, Türkiye’deki tüm yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının bölgesel kalkınmayı esas alması gerektiğini vurguladı.

İş insanlarının Türkiye’nin ekonomik ve toplumsal kalkınması için var gücüyle mücadele ettiğini ancak finansa erişimde ciddi sıkıntılar yaşandığını dile getiren Kış, bu kapsamda Akbank ve Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ortaklığında ve ÇUKUROVA SİFED ev sahipliğinde ‘Finansa Erişim’ toplantısı planladıklarını açıkladı.

Önemli konu ve konuklarla bölgenin ve Türkiye’nin önünü açacak bir organizasyona imza atacaklarını ifade eden Kış, ayrıca tarıma yönelik bir etkinlik yapacaklarını bildirdi. Adana ve Mersin’in oluşturduğu Çukurova bölgesinin üretim, yatırım, istihdam ve ihracatta önemli bir pazar payına ulaşması gerektiğini belirten Başkan Kış, şöyle devam etti: “ÇUKUROVA SİFED olarak gerek Adana ve gerekse Mersin’in tarım potansiyelinin farkındayız. Yeni ürün desenleri, katma değeri yüksek ürünler, dünya tarımında söz sahibi olabilecek sürdürülebilir tarım tekniklerinin bölgemizin vazgeçilmez unsurları arasında yer alması gerektiğine inanıyoruz. Bölgemizde ‘Tarım Zirvesi’ planlıyoruz. Tarım ve Orman Bakanı Sayın İbrahim Yumaklı ile birlikte bölge milletvekillerimizi ziyaretimizin ve görüş alışverişimizin ardından tarım paydaşlarının, çiftçilerimizin fikirleri ışığında ülke geneline hitap edecek bir zirve gerçekleştireceğiz.”

"Meslek liselerinin programı güncellenmeli"

Çukurova’nın kalkınmada öncelikli bölgeler arasında yer aldığına işaret eden Kış, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu ara ve stratejik personel konusunun çözüme kavuşması için girişimlerde bulunacaklarını belirtti. Meslek liselerinin iş dünyasının ihtiyacı olan günümüz mesleklerine yönlendirilmesi gerektiğini aktaran Kış, Çukurova bölgesinde Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı ‘Uygulamalı Ustalık Eğitim Merkezi’ açılması için yetkililere çağrıda bulundu. Hüseyin Kış, “Sektörel personel ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu yönde adım atılması büyük önem taşıyor. Adana ve Mersin Valilerimizle, Milli Eğitim Müdürlerimizle gerekli istişareleri gerçekleştirip bu yönde kararlı bir adım atılması için çalışacağız” ifadelerini kullandı.

‘Depremle Yaşamak’ paneli düzenlenecek

Depremden büyük yara alan illerde yaşayan vatandaşların sorunlarının çözümü için de çalıştıklarını ifade eden Kış, vatandaşların ev alırken gözden kaçırdığı hususların ilgili makamlarca dikkate alınması gerektiğini söyledi. Kış, “Deprem yönetmeliğine uygun inşaatlardan taviz verilmemelidir. Depremlerde insanlarımızın ölümüne seyirci kalamayız. Konut ve işyeri yapımındaki gerekli kanun ve yönetmeliklerdeki boşluklar ivedilikle çözüme kavuşmalıdır. Bu doğrultuda “Bölgemizde Depremle Yaşamak” konulu bir de panel gerçekleştireceğiz. Bu panelimizin de yol gösterici olacağına inanıyoruz” dedi.