Çukurova Uluslararası Havalimanı’nda yakıt ikmal süresi minimuma inecek

MERSİN/EKONOMİ



THY OPET Havacılık Yakıtları A.Ş. Çukurova Tesis Müdürlüğü bünyesinde imalat ve test aşamaları gerçekleştirilen tesis tankları ve hidrant hattı borulama sistemlerinin aktif kullanıma ilişkin gerekli olan lisans ve yasal izin süreçleri tamamlandı. Bu kapsamda Çukurova Uluslararası Havalimanı’nda uçak yakıt ikmal operasyonları, apron bölgesinde yer alan hidrant pit noktalarından dispenser araçları ile kontrollü bir şekilde gerçekleştirilmeye başlandı. Sistemin kullanılmasıyla uçakların yakıt ikmal süreleri de minimuma iniyor. Kullanılan dispenser araçlar ikmal sürelerini daha verimli bir duruma getirirken, akaryakıt ikmal tankerlerine kıyasla yaklaşık olarak yüzde 50’lik bir zaman kazanımı sağlıyor. IATA ICAO ve JIG talimatları ve prosedürlerine göre uygunluklarını sağlamış tesis ve akaryakıt ikmal hatlarıyla Çukurova Uluslararası Havalimanı’nda operasyonlar emniyetli bir şekilde yönetiliyor.



Kalite ve kontrol yönetimi üst düzeyde

Sistem kapsamında yakıt tesis tanklarından 6.5 kilometrelik yer altı hidrant boru sisteminden çevre emniyeti ile barışık yakıt ikmali yapılıyor. Mersin Opet yakıt terminalinden kara nakliye zinciriyle havalimanı yakıt çiftliği depolarına transfer edilen JET A-1, yakıt yer altı hidrant borulama sistemi vasıtasıyla apron bölgesine gönderilerek yakıt ikmal noktalarından uçaklara ikmal ediliyor. Meydanda yer alan 90 adet hidrant yakıt ikmal piti ile 48 uçak park pozisyonuna yakıt ikmali yapılıyor. Güvenlik ve kalite kontrol standartları kapsamında IATA, JIG, ve IP650 Tank standartlarına uygun bir şekilde tasarlanarak kullanıma açılan sistemde 3 adet JET A-1 yakıt tankı bulunuyor. Yakıt ikmali için 4 adet uçak yakıt ikmal hidrant dispenseri ve 2 adet refueler (yakıt ikmal tankeri) yer aldığı havalimanında, aynı anda 6 uçağa yakıt ikmali yapılabiliyor. Sistemde jet yakıtının giriş ve çıkışlarıyla birlikte, uçak yakıt ikmal aşamalarında, tesis mekanik yapısı içerisinde kurulumu tamamlanmış olan kapalı tip filtre ekipmanları ile günlük ve anlık olarak kalite kontrol yapılıyor.