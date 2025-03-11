  1. Ekonomim
  2. Şehirler
  3. Dal Lunapark, 67. yılını iftar programıyla kutladı
Takip Et

Dal Lunapark, 67. yılını iftar programıyla kutladı

Dal Lunapark, 67. yılına özel iftar programında iş, sanat ve siyaset dünyasını bir araya getirdi. Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Dal, sanayiciliğin ve emeğin gücüne vurgu yaparak davetlilere teşekkür etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dal Lunapark, 67. yılını iftar programıyla kutladı
Takip Et

Kocaeli

Türkiye'de lunapark ve tematik park ekipmanları üretiminde öncü olan Dal Rides, 1958 yılından bu yana eğlence sektörüne yenilikçi çözümler sunmaya devam ediyor. Firma, hem yerel hem de uluslararası pazarda başarılarını sürdürerek sektörün en önemli temsilcilerinden biri olmayı sürdürüyor.

Türkiye'nin ilk lunapark ekipmanları üreticisi olan Dal Rides, 67. kuruluş yılını özel bir iftar programıyla kutladı. Gebze’de faaliyet gösteren ve eğlence sektörünün en önemli firmalarından biri olan Dal Lunapark, Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Dal’ın ev sahipliğinde düzenlenen iftar yemeğinde iş, sanat ve siyaset dünyasından birçok ismi bir araya getirdi.

Çayırova, Workinn Hotel'de gerçekleşen iftar programına, firma çalışanlarının yanı sıra Gebze ve Kocaeli bölgesinin önde gelen isimleri de katıldı. Sanayiciliğin, üretimin ve emeğin gücüne vurgu yapan Özcan Dal, “Dal Lunapark olarak 67 yılı geride bırakmanın gururunu yaşıyoruz. Üretime, sanayiye ve eğlence sektörüne kattığımız değerle büyümeye devam ediyoruz. Bu anlamlı yıldönümümüzde dostlarımızla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Dal lunapark, 67. yılına ithafen yemeğinde iş, sanat ve siyaset dünyasından birçok kişiyi iftar sofrasında buluşturdu.

Şehirler
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal konut projesine 6 günde 40 bin talep
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal konut projesine 6 günde 40 bin talep
Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi’nde 8 Mart kutlaması
Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi’nde 8 Mart kutlaması
DETGİS Başkan Yardımcısı Osman Nuri Kes: “Tekstilciye ‘yapamıyorsan bırak’ denilemez”
DETGİS Başkan Yardımcısı Osman Nuri Kes: “Tekstilciye ‘yapamıyorsan bırak’ denilemez”
Yaş meyve sebzede şubat ihracatı 319 milyon doları aştı
Yaş meyve sebzede şubat ihracatı 319 milyon doları aştı
TEKA’ya ACE Awards’dan üst üste 4. ödül
TEKA’ya ACE Awards’dan üst üste 4. ödül
Bursa TSO Başkanı Burkay: “Sermaye kabuk değiştiriyor, dönüşümü iyi okumalıyız”
Bursa TSO Başkanı Burkay: “Sermaye kabuk değiştiriyor, dönüşümü iyi okumalıyız”