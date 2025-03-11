Dal Lunapark, 67. yılını iftar programıyla kutladı

Kocaeli

Türkiye'de lunapark ve tematik park ekipmanları üretiminde öncü olan Dal Rides, 1958 yılından bu yana eğlence sektörüne yenilikçi çözümler sunmaya devam ediyor. Firma, hem yerel hem de uluslararası pazarda başarılarını sürdürerek sektörün en önemli temsilcilerinden biri olmayı sürdürüyor.

Türkiye'nin ilk lunapark ekipmanları üreticisi olan Dal Rides, 67. kuruluş yılını özel bir iftar programıyla kutladı. Gebze’de faaliyet gösteren ve eğlence sektörünün en önemli firmalarından biri olan Dal Lunapark, Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Dal’ın ev sahipliğinde düzenlenen iftar yemeğinde iş, sanat ve siyaset dünyasından birçok ismi bir araya getirdi.

Çayırova, Workinn Hotel'de gerçekleşen iftar programına, firma çalışanlarının yanı sıra Gebze ve Kocaeli bölgesinin önde gelen isimleri de katıldı. Sanayiciliğin, üretimin ve emeğin gücüne vurgu yapan Özcan Dal, “Dal Lunapark olarak 67 yılı geride bırakmanın gururunu yaşıyoruz. Üretime, sanayiye ve eğlence sektörüne kattığımız değerle büyümeye devam ediyoruz. Bu anlamlı yıldönümümüzde dostlarımızla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Dal lunapark, 67. yılına ithafen yemeğinde iş, sanat ve siyaset dünyasından birçok kişiyi iftar sofrasında buluşturdu.