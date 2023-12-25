DASİFED Başkanı Gül: Depremzede iş kadınlarının bakım yükümlülükleri arttı

Eray ŞEN/HATAY

Deprem sonrası yaşadıkları sorunlar hakkında açıklama yapan Doğu Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (DASİFED) Başkanı Gül, “Yaraların hızla sarılması ve yerel ekonominin ayağa kaldırılması için ihtiyaçların doğru tespit edilmesi büyük önem taşıyor. Toparlanma sürecinde kadınların üzerinde önemli sorumluluklar bulunmaktadır. Onların potansiyeli ve dinamizmi ekonomiyi yeniden hayata taşıyacak temel gücü oluşturuyor. Kadın girişimciliği ve istihdamı toparlanırsa ekonomi de yeniden toparlanır. Kadınları ayağa kaldırmadan sosyal ve ekonomik anlamda ayağa kalkmamız ve toparlanmamız mümkün olmayacaktır” dedi.

“İlimizin özel afet bölgesi ilan edilmesini istiyoruz”

Devletin, iş dünyasının, sivil toplum kuruluşlarının ve sorumluluk sahibi bireylerin el ele vererek destek sağlamasını isteyen Gül, “Bu destek, sürecin başarısı için kilit öneme sahiptir. İlimizin özel afet kapsamına alınması bu süreci çok kolaylaştıracaktır. Özel teşviklerle ilimizin yatırım cazibe merkezi haline getirilmesi, kalkınmayı daha da hızlandıracaktır” diye konuştu.

Gülay Gül, deprem bölgesini ilgilendiren bir diğer konunun da yeni yasa ile hayata geçirilen ‘rezerv alan’ uygulaması olduğunu hatırlatarak, rezerv alanı olarak ilan edilen alanların hak sahipliği konusuna açıklık getirilmesi ve hak sahipliğinin garanti altına alınmasının güven açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

“Kadın girişimciler, kalkınmanın potansiyel gücüdür”

DASİFED olarak; bölgesel, sektörel ve ulusal ekonomi politikalarının oluşturulmasına katkıda bulunmak, Anadolu’yu kalkınmanın öznesi yapmak hedefiyle, bünyelerinde bulunan altı dernek ile birlikte çalışmalarına devam ettiklerini kaydeden Gül, şöyle devam etti:

“Her türlü olumsuzluklara rağmen son dönemde, kadınların çalışma hayatına büyük oranda katılması ve daha aktif rol alarak girişimcilik faaliyetlerinde bulunmaları, gelişen ekonomiler için stratejik bir öneme sahiptir. Çünkü iş dünyasında zengin olmanın, kullanılmayan potansiyeli etkin hale getirmenin ve yeni iş sahaları oluşturmanın yolunun, kadınların girişimciliğinin teşvik edilmesinden geçtiği gerek akademik çevrede, gerekse iş dünyasında ifade edilmektedir. Yapılan çalışmalarda kadın girişimcilerin kişisel karakteristikleri; dinamik, bağımsız, özgüvenli, rekabetçi ve amaç odaklı olarak tanımlanmaktadır. Bu karakteristik özellikleri sayesinde kadınlar, ekonomik ve sosyal gelişmeye önemli katkılar sağlayan potansiyel güç oluşturmaktadırlar. Kadının iş gücüne katılması, aile ve toplum içindeki kararlarda yer almasını ve kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesine katkı sağlamaktadır. Sanayide ve hizmet sektöründe hem girişimci hem de çalışan kadın sayısının artması, bu sektörleri hem nitelik hem de kapasite olarak olumlu etkileyecektir. Ekonomide kadının yerinin güçlenmesi yalnızca Türk ekonomisinin güçlenmesi demek değil, sosyal olarak güçlenen kadının sağlıklı bir toplumsal yapı oluşturulmasına katkısının da artması demektir.”