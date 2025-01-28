Dedeman Adana Oteli açıldı

Eray ŞEN/ADANA

Dedeman Oteli'nin açılış törenine Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Turin A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Şenbayrak, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burç Şenbayrak, Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Banu Dedeman, DHRI Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Demiray, Başkanvekili Murat Özmestçi ile çok sayıda davetli katıldı.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger yaptığı konuşmada, yeni yatırımların önemini vurgularken, “Bu açılış aslında Türkiye'nin de Adana'nın da gelişmekte olduğunu, umut vadettiğini, geleceğe umutla baktığını gösteren bir olay. Türkiye'nin yerli milli markalarından birisi Dedeman, bugün Adana'da böyle büyük bir konforlu bir oteli, beş yıldızlı bir oteli açıyor. Bu ülke ile ilgili, istikbal ile ilgili, gelecekle ilgili. Umutlarımızın en iyi şekilde devam ettiğinin bir göstergesidir. Bunu hem Adana hak ediyor hem Türkiye hak ediyor” dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da şöyle konuştu: “Valimizin öncülüğünde Adana'yı bir turizm başkenti yapma hedefimiz, amacımız, gayretimiz var. Bunun da aslında sonuçlarını alıyoruz. Artık mevcut oteller Adana'ya özellikle önemli etkinlik dönemlerimizde yetmiyor. Adana kabuğunu kırmaya başladı. Ciddi bir biçimde yükselmeye başladı. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Dedeman Adana il turizmimize katkı sağlayacaktır. İnanın yakında bu otel de yetmeyecek. Oteller zinciri açılmaya devam edecek.”

138 odalı, 285 yatak kapasiteli

Merkez Seyhan İlçesi Reşatbey Mahallesi’nde hizmete Dedeman Adana bünyesinde; 138 oda, 285 yatak kapasitesi, kapalı havuz, fitness merkezi, hamam, sauna, buhar odası, masaj odaları, bin 200 metrekare SPA alanı, 800 metrekare balo salonu, 3 adet toplantı salonu, kafe-restoran, kuaför salonu ve kapalı otopark bulunuyor.