Demirtaş OSB, 700 milyon liralık yatırım planlıyor

Esra Özarfat

BURSA - DOSAB’ın 14’üncü Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Levent Eski, başkanlık görevini Ersan Özsoy’dan devraldı. Levent Eski’nin başkanlığında oluşan yönetimde Halil Ersan Özsoy, Orhan Tezyaparlar, Erkut Dikici, Kemal Işık, Osman Sönmez ile Hasan Moral yer aldı. Toplantıda konuşan Levent Eski, 4 yıllık görev süresince planlanan yatırımları anlatarak, bölgeye 700 milyon liralık yatırım yapılacağını açıkladı. DOSAB hizmet ve yönetim adasında etaplar halinde revizyon projeleri yapacaklarını belirten Levent Eski, 3 ay içinde başlayacakları DOSAB Camii’ni bir yıl içinde tamamlayacaklarını söyledi.

İlk ihale edecekleri projelerden birinin de bölgenin fiber altyapısının kurularak haberleşme ve veri merkezi inşa edilmesi olduğunu duyuran Eski, 120 milyon liralık yatırım öngörülen projeyle ilgili şunları söyledi: “Etaplar halinde yapılacak bu projede ilk etapta 3 milyon dolarlık yatırım ile 6 ay içinde sanayimize haberleşme hizmetini sunmuş olacağız. Bu kapsamda telefon ve internet dışında maliyetlerimizi düşürme adına fire wall hizmeti de toplu alınarak uygun fiyatlı sunulacak. Yeni fiber şebekemiz ile yangın ihbar konusunda da hızlı çalışacak itfaiye ile bağlantılı sistem oluşturmayı planlıyoruz. Bu projemizin ikinci etabında 3 yıl içinde veri merkezi hizmetleri var. Katılımcı firmalara daha ekonomik koşullarda haberleşme hizmetleri sağlanırken, diğer taraftan OSB’nin de kalıcı gelirleri artacak.”

Talep gören antrepo alanı büyütülecek

2020 yılında 6 bin 200 metrekaresi kapalı yaklaşık 10 bin metrekarelik antrepoyu hizmete aldıklarını hatırlatan Eski, Gemlik Gümrük İdaresine bağlı A tipi genel antrepoda kara ve deniz yolu ile gelen tüm ithalat ve transit ürünlere depolama hizmeti verdiklerini anlattı. “Bu hizmet çok büyük talep gördü ve talebe yetişemiyoruz” diyen Levent Eski, antrepo alanını 2,5 kat büyüteceklerini, yeni antrepo alanının bir kısmını da yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı eşyaları da alabilecek şekilde projelendireceklerini, antrepo çatısına da 6 MW’lık GES kuracaklarını aktardı.

Yüzde 74’ü tekstil firmalarından oluşan DOSAB’da su temininin ve atık suların değerlendirilmesinin önemine işaret eden Eski, “MBR tesisi kapasitemizi artırarak yüzde 20-25 aralığında su geri kazanım miktarında artış sağlayacağız. Bu yatırım için Dünya Bankası’ndan kredi aldık, süreci Sanayi Bakanlığı ile yürütüyoruz. Varmak istediğimiz nokta, bölgemizde proses su temin kaynaklarımızı atık su geri kazanım tesisimiz, su kuyuları ve yüzey suları olmak üzere çeşitlendirmek olacak” diye konuştu.

“Yatırımlar sanayiciye ekstra yük getirmeyecek”

Bölge müdürlüğü tarafından işletilecek akaryakıt istasyonu kuracaklarını da dile getiren Levent Eski, olası bir depreme hazırlıklı olmak için de ekip ve ekipmanıyla arama kurtarma aracı edinerek, AFAD ile birlikte bölge firmaları çalışanlarından da oluşan kurtarma ekipleri oluşturacaklarını bildirdi. Mesleki eğitimin öneminde vurgu yapan Eski, sanayinin ara eleman ihtiyacının karşılanması için meslek lisesi kurulması yönünde bir çalışma başlatacaklarını da duyurdu. Levent Eski, toplamda 700 milyon lirayı aşması beklenen yatırımlarla ilgili, “DOSAB kendi öz kaynak ve gelirleri ile bu yatırımları sanayicimize herhangi ekstra bir yük getirmeden yapabilecek durumdadır. Bu yatırımlar tamamlandığında OSB’mizin kalıcı gelirlerinde ciddi bir artış olacak ve DOSAB daha da güçlü bir noktada olacaktır” dedi.

Planlanan 700 milyon liralık projeler:

- Yeni DOSAB Cami: 60 milyon TL

- Haberleşme ve veri merkezi: 120 milyon TL

- Yeni antrepo yapımı: 100 milyon TL

- GES yatırımı: 30 milyon TL

- Arıtma tesisi mbr kapasite artışı: 20 milyon TL

- Arıtma renk giderimi: 60 milyon TL

- Su kuyuları ve yüzey suyu temini: 200 milyon TL

- Yönetim adası revizyonu: 70 milyon TL

- Ulaşım yatırımları: 20 milyon TL

- Akaryakıt istasyonu kurulumu: 20 milyon TL