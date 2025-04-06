DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu: "Enflasyona paralel faiz indirimi istiyor"

DENİZLİ / EKONOMİ

Denizli ihracatı mart ayında yüzde 9,8 artışla 417 milyon dolar oldu. Denizli İhracatçılar Birliği'nce kayda alınan ihracat ise yüzde 7,8 artışla 302 milyon dolar olarak gerçekleşti. Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli iş dünyasının enflasyon beklentilerine paralel şekilde gerçekleşecek olan faiz indirimleriyle finansmana erişimin kolaylaşması ve bu sayede yatırım ve üretim ortamının iyileşmesini istediğini vurguladı.

Mart ayında Denizli ihracatının, Haziran 2022’den bu yana en yüksek aylık ihracat değerine ulaştığını dile getiren Memişoğlu, “Bayram tatiline rağmen ulaşılan bu değer, Denizli ihracatçısının uluslararası pazarlardaki tecrübesini ve dinamizmini açıkça gösteriyor. Öncelikle tüm ihracatçılarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Öte yandan, mart ayında ilimiz ihracatı Türkiye’de 8. sırada yer aldı. Ocak-Mart döneminde ise Denizli ihracatı, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 6,2 yükselişle, 1 milyar 130 milyon dolara ulaştı. Yılın ilk çeyreğindeki görünüm, yılsonu için belirlediğimiz 4,7 milyar dolarlık ihracat hedefinin paralelinde ilerliyor. İlimizin tekstil-konfeksiyon ihracatı yüzde 8 azalışla 116 milyon dolar, elektrik-elektronik ihracatı yüzde 37 artışla 91 milyon dolar, demir-demir dışı metaller ihracatı yüzde 11 artışla 65 milyon dolar, tarım ihracatı yüzde 4 artışla 32 milyon dolar, madencilik ihracatı yüzde 10 artışla 23 milyon dolar oldu” diye konuştu.

Denizli iş dünyasının, enflasyon beklentilerine paralel bir şekilde gerçekleşecek olan faiz indirimleriyle finansmana erişimin kolaylaşması ve bu sayede yatırım ve üretim ortamının iyileşmesini temenni ettiklerini söyleyen Memişoğlu, “2024’ün nisan ayından itibaren PMI 50,0 eşik değerin altında açıklanıyor. Talep daralması, yeni siparişlerde düşüş en temel faktörler iken üretimde ivme kaybı da bu oranın eşik değerin altında seyretmesine neden oluyor. En çok ihracat gerçekleştirdiğimiz Euro Bölgesi’nde imalat sanayi PMI, martta 48,7 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşmesine rağmen zayıf seyrini sürdürüyor. Avrupa’nın yanı sıra yine en büyük ihracat pazarlarımızdan olan ABD’de şubat ayı PMI verisi 50,6 olarak gerçekleşirken; mart ayı PMI verisi 49,8’ e geriledi. Avrupa’da ve ABD’de yaşanan talep daralması ilimiz ihracatını etkilemeye devam edecek” ifadelerini kullandı.

Memişoğlu ihracatçıların yüksek kur değil, rekabetçi kur talep ettiğini vurgulayarak, enflasyonla kur arasındaki dengenin sağlanmasının daha elverişli ihracat ortamına zemin hazırlayacağını sözlerine ekledi.