Denizli OSB alt ve üst yapı yatırımlarını hızlandırdı

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Denizli Organize Sanayi Bölgesi (DOSB), yaklaşık 1 milyar 200 bin dolarlık ihracatı, 26 bin istihdamı ile Türkiye ve bölge ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. Yüzde 80’i tekstil ağırlıklı olan Denizli OSB, altyapı ve üstyapı yatırımlarını hızlandırdı. Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, Dünya Bankası destekli GES projesi, ileri arıtma tesisi, teknopark, toplu konut projesi, PAÜ OSB semt polikliniğine kazandırılması planlanan ameliyathaneler, DOSTEK Koleji ve DOSTEM Mesleki Eğitim Merkezi ile hızlı bir yatırım sürecine girdiklerini belirtti.

Denizli OSB’de faaliyette 215 firma bulunduğunu dile getiren Baltalı, “Tekstil boyahanelerle ilgili gelen talep doğrultusunda yeni bir tesis yapma ihtiyacımız doğdu ve ileri arıtma tesisini yapmaya karar verdik. Yapacağımız tesis ile boyahanelerden ve diğer sektörlerden gelen evsel ve endüstriyel nitelikli atık sular mevcut işletmekte olduğumuz arıtma tesisinde arıtıldıktan sonra ileri arıtma teknolojileri uygulanarak geri kazanılacak. Suyu daha verimli kullanarak kaynak israfını önleyecek ve işletmelerin sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sunacağız. İleri arıtma tesisi sayesinde firmalarımızdan alım yapanlar tüm standartları yakalamış firmalarla çalıştıklarını bilecekler. Yine Dünya Bankası destekli OSB’nin elektrik ihtiyacının tamamını karşılamasa da sanayicilere destek olmak için güneş enerjisi santrali kuruyoruz” dedi.

“Teknoparkla birçok firma girişimci olmak isteyecek”

İkiz dönüşüm kapsamında teknopark projeleri olduğunu söyleyen Baltalı, “Pamukkale Üniversitesi’nde bir teknopark var. Burada daha çok prototip atölyeleri olacak. Biz, ürünlerin gerçekte yapılacağı, üretim yapılacak atölyeler kuracağız. Sadece yazılım firmaları değil, savunma sanayi firmalarının da gelmesini bekliyoruz. 240 milyon TL bütçe ile kurulacak olan teknoparkla beraber yüzlerce firma girişimci olmak isteyecek. Burada, teknik tekstile dönüşümle ilgili hareket olacak. Yakın zaman içerisinde inşaata başlayıp 1 yılda tamamlamayı öngörüyoruz” diye konuştu.

“700 konutluk proje”

Çalışanlar için en büyük sorunlardan birinin barınma olduğunun altını çizen Baltalı, “Honaz Belediyesi’yle işbirliği yaparak Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ndeki arsamızı alarak hem sanayici hem Dünya Bankası desteğiyle konut projesini hayata geçireceğiz” dedi.

Pamukkale Üniversitesi’nin OSB Semt Polikliniği’ne ameliyathane kazandırmak üzere çalışmalar yaptıklarını aktaran Baltalı, “Çalışanlar, işyerinden çıkarak muayene olmak için vakit kaybetmesinler diye günübirlik acil operasyonların yapılacağı bu projede 24 saat hizmet verilecek. Pamukkale Üniversitesi bize doktor veriyor, haftanın belirli günlerinde yaklaşık 750 kişi oradan yararlanıyor. İl Sağlık Müdürlüğü de projemizi destekliyor. 2025 yılının sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Toplamda 14 OSB’nin Yeşil OSB sertifikası aldığını hatırlatan Baltalı, “Bu sertifikayı çoğu OSB bronz olarak alırken biz gümüş olarak almaya hak kazandık. Yaptığımız projelerle altın sertifikaya doğru adımlarımızı hızlandırdık” dedi.

“Nitelikli ara eleman sıkıntısını çözüyoruz”

Nitelikli ara elemanı firmalarda tutabilmenin tüm sektörlerin sorunu olduğunu söyleyen Baltalı, “2018 yılında devletin kapanmak üzere olan bir okulunu alarak Türkiye’nin en başarılı teknik lisesi haline getirdik. Toplamda bin 140 öğrencimiz var. Teknofest’te çok büyük başarılar elde ettik. Geçen sene Türkiye birincisi olduk. Amacımız mezun olanların büyük çoğunluğunu fabrikalara kendi branşında yerleştirebilmek. Bu konuda yüzde 88 gibi yüksek bir başarı oranına sahibiz. Ayrıca firmalara nitelikli personel sağlamak amacıyla mesleki eğitim merkezinde çok sayıda kişiye meslek edindirme kursları vererek firmalara yerleştirdik” diye konuştu.