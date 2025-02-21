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Denizli Tarım Fuarı’nı 50 bini aşkın kişi ziyaret etti

20. Ege Tarım, Sera ve Hayvancılık Fuarı’nda traktör, biçerdöver, tarımsal mekanizasyon ve teknolojileri, sulama sistemleri ve ekipmanları, sera teknolojileri, tohum, fide, fidan, zirai ilaç, gübre, gibi sektörlerde faaliyet gösteren firmalar yer alıyor.

Haber Merkezi
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Denizli Tarım Fuarı’nı 50 bini aşkın kişi ziyaret etti
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DENİZLİ / EKONOMİ

Orion Fuarcılık A.Ş. Organizasyonu ve ev sahipliğinde gerçekleştirilen 20. Ege Tarım, Sera ve Hayvancılık Fuarı, 19 Şubat Çarşamba günü (EGS Park) Denizli Fuar Alanı’nda kapılarını açtı. Fuarın ilk 3 gününde 50 binin üzerinde ziyaretçi fuarı gezdi.

Fuarda, traktör, biçerdöver, tarımsal mekanizasyon ve teknolojileri, sulama sistemleri ve ekipmanları, sera teknolojileri, tohum, fide, fidan, zirai ilaç, gübre, ekolojik tarım, agro bilişim, hayvancılık, yem ve ambalaj firmaları yer alıyor. En yeni teknoloji ürünü tarım aletlerinin ilk kez çiftçiyle buluştuğu fuarda 97 firma stantlarıyla yer aldı. 600’a yakın marka temsil edildi.

Denizli Tarım Fuarı, 22 Şubat’ta 10:00 – 18:00, 23 Şubat Pazar günü ise 10:00 – 17:00 saatleri arasında ziyarete açık olacak, ziyaretçiler fuara ücretsiz olarak giriş yapabilecek.

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