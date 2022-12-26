Denizli, Togg için koltuk üretimine talip oldu

Osman Nuri BOYACI

DENİZLİ - Denizli Ticaret Odası’nın (DTO) iştiraki olan Denizli AB İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) bünyesinde kurulan Denizli Teknik Tekstil Merkezi (DTTM), Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla açıldı. DTO Başkanı Uğur Erdoğan, merkezde yerli otomobil TOGG için karbon kompozitten üretilen prototip koltuğu tanıttı ve üretimine talip olduklarını söyledi.

Denizli’nin lokomotif sektörü teksilde teknik dönüşümü sağlamak amacıyla AB’den 5 milyon euro hibe alan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Rekabetçi Sektörler Programı kapsamınsa desteklenen DTTM, geniş katılımlı bir törenle hizmete açıldı. Denizli OSB’de bin metrekare alana kurulan merkezin açılışında konuşan DTO Başkanı Uğur Erdoğan, DTTM ile Denizli tekstiline yeni bir rota çizdiklerini söyledi.

“Merkezde 12 farklı teknik tekstil alanında üretim yapacağız”

Denizli’nin girişimci ve yenilikçi ruhuna güvendiklerini belirten Erdoğan, “Merkezimizde sanayimize çağ atlatacak buluşlara imza atacağız. Girişimcilerin yenilikçi fikirlerini bu alanda hayata geçireceğiz. Merkezimizde 12 farklı teknik tekstil alanında üretim yapabileceğiz. İhracatımızın kilogram fiyatını yükselteceğiz. Merkez için kullandığımız kaynak Denizli’ye verilen en büyük hibe devlet desteğidir. Bu proje yüzlerce proje arasında seçildiği için mutlu ve gururluyuz” dedi.

Merkezde yerli otomobil Togg için geliştirilip prototipi üretilen koltuğu törene katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a tanıtan Erdoğan, “Denizli olarak Togg’un tefrişat ve aksamlarına talibiz. Bunun için gösterdiğimiz çabanın bir örneği yanı başımızda duruyor. İlk kez sergilediğimiz özel üretim koltuğu yerli ve milli otomobilimiz için hazırladık. Denizli Teknik Tekstil Merkezi’ndeki üyelerimiz tarafından hazırlandı. Ana iskeleti, karbon dokuma kumaşın reçine ile birleştirilmesi ile elde edildi. Bu malzeme çeliğe göre 4 kat daha hafif, dayanaklığı ise 5 kat daha fazladır. Bu sayede sürücü koltuğunun ağırlığı 10’da 1’e düşmüştür. Ayrıca oturma kısmında konforunu sağlayan malzeme süngerle aynı esnekliktedir, sıvı tutmayan hijyenik bir üründür. Koltuk üstü döşeme ise su ve kir tutmayan kumaştandır” diye konuştu.

Bakan Varank, talebi Togg yöneticilerine iletecek

Koltuğu inceleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tekstil sektörüne öncülük eden Denizli'ye böylesi bir tesisin çok yakıştığını ifade etti. Merkezdeki son teknoloji makine parkı sayesinde sanayiciler, üreticiler ve AR-GE yapan araştırmacılara önemli katkılar sunulacağını, 1000 metrekare kapalı alana sahip merkezin firmalara prototip üretim imkanı getirdiğini aktaran Varank, "Halihazırda konvansiyonel üretim yapan KOBİ'lerimiz ya da girişimcilerimiz, yüksek yatırım maliyetleri altına girmeden örnek ürünlerini bu tesisten çıkarabilecekler. Otomotiv, havacılık, sağlık, inşaat gibi birçok farklı sektörün kullanımına yönelik ürün fikirlerini burada yeşertebilecekler. Prototipi burada üretilen bu yenilikçi ürünler daha sonra seri üretimle yeni pazarların kapılarını aralayacak. Denizli, tekstil sektörünün lokomotif şehirlerinden biri dedik ama ben inanıyorum ki teknik tekstilde yaşayacağı dönüşümle birlikte Denizli, tekstil sektörünün Messi'si olacak ve tüm Türkiye'ye önderlik edecek" diye konuştu. Bakan Varank, sürücü koltuğunun teknik tekstile en güzel örneklerden biri olduğunu belirterek, “TOGG konusunu şirket yöneticisi arkadaşlara ileteceğim. Onlar da böyle yenilikçi ürünlere mutlaka ilgi göstereceklerdir" değerlendirmesini yaptı.