Denizli’de kimya fabrikasında yangın çıktı

DENİZLİ - Pamukkale ilçesinin Kale Mahallesi’nde madeni yağ, gres yağı ve aerosol sprey türevlerini üreten kimya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi, fabrikada çalışanlar tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin köpükle müdahale ettiği yangından yükselen duman, kentin birçok yerinden görüldü. Tesis içinden zaman zaman patlama sesleri duyulurken ekipler, yangının yakın konumdaki tesislere sıçramaması için yoğun çaba harcadı. Polis ekipleri de tesis çevresinde güvenlik önlemi alarak fabrika çevresine girişlere izin vermiyor. Yangında ilk belirlemelere göre yaralının bulunmadığı öğrenilirken, olay yerine tedbir amaçlı AFAD ve UMKE ekibi de sevk edildi. Yangında fabrikada büyük hasar meydana geldi.

Kimya fabrikasında çıkan ve söndürme çalışmaları devam eden yangına ilişkin Denizli Valiliği’nden de, “28.11.2022 günü saat 12.30 sularında ilimiz Pamukkale ilçesi Kale Mahallesi’nde bulunan bir kimya fabrikasında meydana gelen yangınla ilgili olarak ekiplerimiz ivedilikle olay mahalline intikal etmiş, söndürme ve soğutma çalışmalarına başlamışlardır. Şu an itibariyle herhangi bir yaralı ve can kaybı bulunmamaktadır. Yangın mahallinin etrafındaki fabrikalar tedbir amaçlı boşaltılmış olup, ekiplerimiz yangının çevreye etkisi ile ilgili tüm tedbirleri almıştır. Yangının çıkış nedeniyle ilgili geniş çaplı araştırma çalışmaları başlatılmıştır” açıklaması yapıldı.