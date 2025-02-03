Depozito Saha Yönetim Sistemi Sakarya’nın 16 ilçesinde uygulanacak

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hayata geçirdiği “Depozito Saha Yönetim Sistemi” (DSYS) projesi için SATSO’da düzenlenen programa Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Prof. Dr. Ferhat Pirinçci, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan, TESK Başkanvekili Halil İbrahim Balcı, SATSO Başkanı Akgün Altuğ, SATSO Meclis Başkanı Erdem Ercan, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Vekili Ali Bektaş, bakanlık yetkilileri ve büyükşehir bürokratları katıldı.

Pilot il Sakarya

Söz konusu projenin iş birliği protokolü bizzat Bakan Murat Kurum tarafından imzalanmış ve Sakarya, proje için Türkiye'de ilk ve tek pilot şehir olarak seçilmişti.

Cam, plastik ve alüminyum atıkların vatandaşlara depozito ücreti olarak geri döneceği hem vatandaşın bütçesine hem de Türkiye’nin ekonomisine yılda 520 milyon euro katma değer sağlayacak olan projeyle milyonlarca ton atığın geri kazanımı hedefleniyor.

Kurulacak iade makineleriyle ilgili bilgi veren Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, dirençli, yeşil ve sosyal şehir sloganıyla yürüttükleri şehir planları devam ederken böyle bir projenin Sakarya’dan başlamasının çok değerli olduğunu ifade etti.

Türkiye ekonomisine yılda 520 milyon euro katma değer sağlayacak proje için depozito iade makinelerinin ay sonu itibarıyla hizmet vermeye başlayacağını belirten Alemdar, 16 ilçenin tamamında geri dönüşüm seferberliği başlatılacağını söyledi.

2053 sıfır atık hedefi

Alemdar, “Çevre konusunda tüm yetkililerin ortak çabasıyla, sıfır karbon hedefine ulaşmak için yeni bir sistemin temelleri Sakarya’da atılıyor. Dirençli, sosyal ve yeşil şehir sloganıyla bir şehir planı hazırlıyoruz. Bu proje de bu açıdan çok kıymetlidir. Sadece Sakarya için değil Türkiye için çok büyük bir katkı sunacak. 2053 sıfır atık hedefiyle böyle bir projenin Sakarya’dan başlaması çok büyük mutluluk. Bu proje ile şehrimizde geri dönüşüm seferberliği başlayacak” dedi.

Projenin doğaya sunacağı katkıya dikkat çeken Sakarya Valisi Rahmi Doğan ise, “Hızlı tüketim alışkanlıklarımızın doğaya verdiği zararı en aza indirmek için gerekli adımları atıyoruz. Sakarya olarak çevreyi koruma ve sürdürülebilir sistemlere uyum sağlama kapasitesine sahibiz. Yılsonuna kadar tüm Türkiye’ye yayılacak bu sistemin doğa ve çevre adına olumlu gelişmeler başlatacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

Ortak akıl

Geri dönüşüm sisteminin ekonomiye ve çevreye sağlayacağı katkının önemine dikkat çeken SATSO Başkanı Akgün Altuğ, “2025 yılında hayata geçecek Depozito Yönetim Sistemi’nin etkin şekilde uygulanması için stratejiler geliştiriyoruz. Pilot çalışmaların Sakarya’da gerçekleşecek olması, bu projeye katkı sunmamız için önemli bir fırsat. Ortak akıl ve titizlikle süreci takip edeceğiz. Çevre bilincinin yaygınlaşması adına bu sistem önemli bir adım olacak” ifadelerini kullandı.

Projenin Sakarya’dan tüm Türkiye’ye yayılacağını belirten Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Prof. Dr. Ferhat Pirinçci ise, projenin yurtdışındaki en iyi örneklerinin incelenerek hazırlandığını ve ülkemize en uygun şekilde sentezlendiğini belirtti

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan ise teorik planların sahadan dönüşler ile güçleneceğini belirterek, “Ülkemiz, 2053 sıfır atık hedeflerine emin adımlarla ilerlerken, bugün burada bir araya gelmemize vesile olan bu sistem en büyük sıfır atık projesidir. Sakarya’nın tercih edilmesi Marmara Bölgesi’nde büyükşehir olması, tarımsal ve sanayi faaliyetlerin yoğun olması ile doğa ve üniversite kimlikli şehir olması” diye konuştu.