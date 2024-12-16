Derya Grup 46’ncı kuruluş yıldönümünü kutladı

MERSİN/EKONOMİ



Mersin’de, ‘Sürekli Kalite Hedefimiz, Müşteri Geleceğimiz’ mottosuyla 1979 yılında kurulan Derya Grup’un 46’ncı yaşına özel düzenlenen balo; şirket yöneticileri ve yaklaşık 300 personelin katılımıyla kent merkezindeki bir otelde gerçekleşti. Ticarette 46 yıla ulaşmanın kolay olmadığını belirten Derya Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve Türk İş Dünyası Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Kış, “Kurulduğumuz günden bu yana Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşma hedefiyle çalışıyoruz. Bu yolculukta 9 farklı sektördeki büyüme ve liderliği çalışanlarımızın emeği, güveni ve özverisiyle gerçekleştirdik. Karşılaştığımız her zorluk bizim için birer fırsata dönüştü. Yenilikçi yaklaşımlarımız ve dayanışma ruhumuz, bizi bugünkü konumumuza taşıdı. ‘Sürekli kalite’ şiarıyla müşterilerimizle birlikte geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz. Gelecekte de teknolojiyi, sürdürülebilirliği ve insan odaklı yaklaşımlarımızı temel alarak büyümeye devam edeceğiz” dedi.



Yazılan başarı hikâyesine katkı sunan ekip arkadaşlarına, iş ortaklarına ve Derya Grup destekçilerine teşekkür eden Hüseyin Kış, konuşmasını Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan rahat yaşama yollarını aramayı alışkanlık hâline getiren milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istiklallerini kaybetmeye mahkûmdur” sözüyle noktaladı.



46’ncı yıl pastasının kesildiği gecede tüm personeller gönüllerince eğlenme fırsatı bulurken, şirkette 10, 15 ve 20 yılını dolduran çalışanlara plaket takdim edildi.