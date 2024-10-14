Derya Grup Ailesi, Ata’nın huzuruna çıktı

MERSİN / EKONOMİ

Mersin’de 1979 yılında kurulan, günümüzde inşaat, otomotiv, sigorta, elektronik, tekstil, güvenlik sistemleri ve gıda sektörlerindeki faaliyetlerini İstanbul, Adana ve Malatya gibi kentlerde sürdüren Derya Grup’un yönetim kadrosu ve çalışanları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde başkent Ankara’ya çıkarma yaptı. Anıtkabir’i ziyaret ederek Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anan Derya Grup Ailesi, Ata’ya duydukları minnet ve bağlılığı bir kez daha deklare etti.

Askeri törenle mozoleye çelenk sunan Derya Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve Türk İş Dünyası Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Kış, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Hüseyin Kış, deftere şu notları düştü: “Türkiye Cumhuriyetimizin Aziz Kurucusu Atatürk; bugün Derya Grup Ailesi olarak, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi olan Anıtkabir’de huzurunuzdayız. Siz, sadece bir lider değil, aynı zamanda bir düşünce ve irade insanısınız. Türk milletinin çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşması için verdiğiniz çabalarla, bizlere daima yol gösteriyorsunuz. Eğitime, bilime ve sanata verdiğiniz önem, geleceğimizin teminatı olmaya devam ediyor. Bizler, sizin idealleriniz doğrultusunda çalışarak, ülkemizi daha ileriye taşımak için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Derya Grup ailesi olarak bizlere bıraktığınız mirasın değerini bileceğimize, ilke ve inkılaplarınız rehberliğinde çok çalışacağımıza söz veriyoruz. Sonsuz saygı ve minnetle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun. Ne mutlu Türk’üm diyene!”