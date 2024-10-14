Vatandaşlar yanıtladı: En güvenilir 20 milletvekili kim? İşte zirvedeki isim...
ORC Araştırma’nın yeni anketinde katılımcılara, "Oy verdiğiniz siyasi partide en güvendiğiniz milletvekilleri kimlerdir?" sorusu yöneltildi. İşte vatandaşların oy verdikleri parti içerisinde en çok güvendiği milletvekilleri...
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ORC Araştırma son anketini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Ankette yurttaşlara 'güvendiği' milletvekilleri soruldu.
5-11 Ekim tarihleri arasında 9 bin 840 katılımcı ile gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre 20 kişilik listede 6 CHP, 5 AKP, 3 İYİ Parti, 2 MHP, 2 DP, 1 DEM ve 1 TİP milletvekili yer aldı.
Listede en güvenilir milletvekili CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır olurken sıralama şu şekilde yer aldı:
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