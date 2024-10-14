  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Vatandaşlar yanıtladı: En güvenilir 20 milletvekili kim? İşte zirvedeki isim...
Takip Et

Vatandaşlar yanıtladı: En güvenilir 20 milletvekili kim? İşte zirvedeki isim...

ORC Araştırma’nın yeni anketinde katılımcılara, "Oy verdiğiniz siyasi partide en güvendiğiniz milletvekilleri kimlerdir?" sorusu yöneltildi. İşte vatandaşların oy verdikleri parti içerisinde en çok güvendiği milletvekilleri...

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Vatandaşlar yanıtladı: En güvenilir 20 milletvekili kim? İşte zirvedeki isim...
Takip Et

ORC Araştırma son anketini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Ankette yurttaşlara 'güvendiği' milletvekilleri soruldu.

5-11 Ekim tarihleri arasında 9 bin 840 katılımcı ile gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre 20 kişilik listede 6 CHP, 5 AKP, 3 İYİ Parti, 2 MHP, 2 DP, 1 DEM ve 1 TİP milletvekili yer aldı.

Listede en güvenilir milletvekili CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır olurken sıralama şu şekilde yer aldı:

Ünlü havayolu şirketinin çalışanları isyan etti: '3 yıldır maaş alamıyoruz'Ünlü havayolu şirketinin çalışanları isyan etti: '3 yıldır maaş alamıyoruz'Şirket Haberleri
Hoşgeldin faizleri yükselişe geçti, yatırımcılar soluğu bankada aldıHoşgeldin faizleri yükselişe geçti, yatırımcılar soluğu bankada aldıEkonomi
14 Ekim güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...14 Ekim güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Ekonomi
Meteoroloji son raporu yayınladı: Yeni haftanın ilk gününde yurtta hava nasıl olacak?Meteoroloji son raporu yayınladı: Yeni haftanın ilk gününde yurtta hava nasıl olacak?Gündem

 

Gündem
Bahçelievler'de İETT otobüsü ağaca çarptı! Yaralılar var
Bahçelievler'de İETT otobüsü ağaca çarptı! Yaralılar var
Erdal Beşikçioğlu, Mansur Yavaş'la ilgili 'kriz' iddialarını yanıtladı
Erdal Beşikçioğlu, Mansur Yavaş'la ilgili 'kriz' iddialarını yanıtladı
Bakan Yerlikaya açıkladı: 6 organize suç örgütü çökertildi, 91 kişi gözaltında
Bakan Yerlikaya açıkladı: 6 organize suç örgütü çökertildi, 91 kişi gözaltında
Samsun'da çocuk gelin soruşturması: 14 yaşındaki gelin koruma altında, damat dahil 5 kişiye gözaltı
Samsun'da çocuk gelin soruşturması: 14 yaşındaki gelin koruma altında, 5 kişiye gözaltı
Yenidoğan vurgununda fezleke: Bebeklere Türkiye'de uygulanmayan 'pasif ötenazi' yapılmış
Yenidoğan vurgununda fezleke: Bebeklere Türkiye'de uygulanmayan 'pasif ötenazi' yapılmış
Son 13 yılın en parlak kuyruklu yıldızı Niğde'de görüntülendi
Son 13 yılın en parlak kuyruklu yıldızı Niğde'de görüntülendi