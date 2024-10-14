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Ünlü havayolu şirketinin çalışanları isyan etti: '3 yıldır maaş alamıyoruz'

Onur Air Taşımacılık A.Ş.'nin bünyesinde çalışan 1800 kişiye üç yıldır maaş ve kıdem tazminatı ödemediği bildirildi. Çalışanlar, haklarını alabilmek için CİMER'e birden fazla başvuruda bulundu, ancak henüz bir çözüme ulaşılamadı.

Haber Merkezi
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Ünlü havayolu şirketinin çalışanları isyan etti: '3 yıldır maaş alamıyoruz'
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1992 yılında Muğla'da kurulan ve genişleyerek hem filo hem de personel sayısını artıran Onur Air, 2020 yılında pandemi gerekçesiyle maaş ödemelerini durdurdu ve 2023'te 1800 çalışanını işten çıkardı.

İşten çıkarma, Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden "işçi tarafından zorunlu olarak iş sözleşmesinin feshi" maddesiyle gerçekleştirildi.

BirGün'ün haberine göre, bir uçuş personeli, "Şirket genel müdürlük binasını kira sorunları bahanesiyle boşalttı. Ticaret Odası'nda şirket hâlâ aktif görünüyor. Antalya ve İstanbul havalimanlarında park halinde duran uçaklarımız var. OMS adlı uçak bakım parça tedarik şirketi faaliyetlerini sürdürüyor. Sadece park halindeki birkaç uçağı satması bile bizim mağduriyetimizi giderebilir" dedi.

Onur Air'den konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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