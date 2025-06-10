ON Dijital Bankacılık ile bankaya gitmeden alışveriş kredisi artık Vatan Mağazaları’nda!

Bankacılık sektöründe yenilikçi yaklaşımları ve dijitalleşmeye öncülük eden vizyonuyla fark yaratan Burgan Bank’ın dijital bankacılık markası ON Dijital Bankacılık, teknoloji perakendeciliği sektörünün güçlü markalarından Vatan ile yeni bir iş birliğine imza attı. Bu iş birliği sayesinde Vatan mağazalarından alışveriş yapan müşteriler, ON Dijital Bankacılık aracılığıyla 12 aya varan vadelerle, hızlı ve kolay bir şekilde alışveriş kredisi kullanabilecek.

ON Dijital Bankacılık müşterileri, Vatan mağazalarında alışveriş yaparken kredi başvurusunu hızlıca dijital olarak tamamlayıp anında sonuç alabiliyor. Böylece banka şubesine gitme gerekliliği ortadan kalkarken, süreç tamamen kullanıcı dostu bir yapıya kavuşuyor.

"Müşterilerimiz, alışveriş esnasında kredi başvurularını hızla yapıp aynı hızla sonuç alabiliyor"

ON Dijital Bankacılık Genel Müdür YardımcısıHalil Özcan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Müşterilerimizin farklı ihtiyaçlarına uçtan uca dijital çözümler sunmak, ON Dijital Bankacılık’ın temel hedeflerinden biri. Vatan ile hayata geçirdiğimiz bu iş birliği sayesinde, teknoloji alışverişlerinde finansmana erişimi kolaylaştırıyoruz. Müşterilerimiz, alışveriş esnasında kredi başvurularını hızla yapıp aynı hızla sonuç alabiliyor. Bu çözüm ON Dijital’in sunduğu müşteri deneyimini ve marka bilinirliğini daha da ileriye taşıyacak. Müşterilerimize avantajlar sağlayan iş birliği ağımızı genişletmeye devam edeceğiz.”